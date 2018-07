En alcaldía de Guayaquil, con seis triunfos seguidos del PSC, tiene pocos rivales

En la carrera por la Alcaldía de Guayaquil, administrada desde 1992 por dos autoridades del Partido Social Cristiano (PSC), unos toman la delantera con los electores. En el PSC-Madera de Guerrero, Centro Democrático y Sociedad Patriótica ya hay nombres de precandidatos. Otras agrupaciones aún no se han definido.

Cynthia Viteri es la opción por la que apuestan los socialcristianos para continuar en el Municipio.

Recorridos, desayunos comunitarios, entrevistas radiales y reuniones con líderes barriales, autoridades policiales, microempresarios son parte de la agenda de Viteri, actual asesora comunitaria municipal. Y acompaña al alcalde Jaime Nebot en eventos e inauguraciones. Lidera el plan piloto por un Futuro sin drogas. Los primeros resultados, su agenda y cómo avanza su precampaña la difunde en las redes sociales y en paradas de la Metrovía también se transmiten videos de sus recorridos.

El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, aún no ha decidido si irá por la alcaldía, pero en una entrevista telefónica a este diario, en junio, indicó: “Yo he dicho que todavía no me he decidido; pero en realidad no hay ningún ciudadano que tenga mejor intención de voto, por lo tanto la carta de Centro Democrático soy yo mismo”.

En su cuenta de Twitter publica sus recorridos, entrevistas sobre el avance de obras, videos promocionales en los que la ciudadanía le pide que sea el candidato a alcalde. Recorre sectores “para construir la Agenda de #ElGuayaquilqueQuiero @centrodemocratico”, tuiteó el 4 de julio.

En cambio, Sociedad Patriótica presentó en marzo como su candidato a Simón Bolívar Rosero, un ingeniero civil que maneja actualmente un negocio inmobiliario. Esta sería su primera participación para un cargo de elección popular y por estos días no está activo políticamente. En sus redes sociales promociona lugares turísticos de la ciudad y comida típica. (I)

27 años del PSC

León Febres-Cordero ganó la Alcaldía en 1992 y fue releecto. Nebot en el 2000 y fue reelegido tres veces.

Precandidatos en Guayaquil

Cynthia Viteri (PSC), Jimmy Jairala (Centro Democrático), Simón Bolívar Rosero (Sociedad Patriótica)