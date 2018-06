Ecuador busca salida no traumática a situación de Julian Assange, asegura canciller

Quito -

El canciller ecuatoriano José Valencia dijo este miércoles que el país está buscando una salida que no sea traumática para resolver la situación del activista australiano y fundador de Wikileaks, Julian Assange.

En declaraciones a periodistas precisó que Ecuador busca un acuerdo con las autoridades inglesas: “Uno que propicie una salida, que no queremos que sea traumática, que no queremos que sea una salida que pueda provocar disonancia con la ley internacional”. Añadió que en este caso tiene previsto presentar sus recomendaciones al presidente de la República Lenín Moreno, quien finalmente deberá tomar la decisión definitiva. No dio detalles.

Assange ingresó a la embajada de Ecuador en Londres el 12 de junio de 2012 a fin de evadir una eventual extradición a Suecia, en donde se le acusaba de delitos sexuales. Con el paso de los años, Suecia desestimó los cargos, pero la justicia británica negó en febrero, en dos ocasiones, pedidos de Assange solicitando su libertad debido a que los magistrados consideraron que incumplió las condiciones de la libertad bajo fianza.

La presencia del activista en esa embajada ha generado tensiones para el Gobierno Nacional debido a la permanente actividad y declaraciones de Assange acerca de política internacional y temas delicados de terceros países, lo que puso en aprietos a los anfitriones.

Tras publicar mensajes contra Alemania y en defensa del separatismo catalán, contradiciendo un expreso pedido del Gobierno Nacional de evitar pronunciamientos públicos, Ecuador retiró a Assange todo acceso a internet.

Tanto Ecuador como el australiano temen que si sale de la embajada pueda ser objeto de una eventual extradición a Estados Unidos, donde podría ser procesado por filtrar miles de cables secretos diplomáticos y militares.

Ecuador concedió la ciudadanía ecuatoriana a Assange el 12 de diciembre pasado como parte de un esfuerzo para hacerle miembro de su equipo diplomático, lo que le garantizaría ciertos derechos como la inmunidad legal. Sin embargo, Gran Bretaña rechazó el pedido de entregarle estatus diplomático en el país. (I)