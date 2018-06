Versión rendida por el economista Rafael Correa a través de videoconferencia

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves veinte y cuatro de mayo de dos mil dieciocho, a las ocho horas, ante el señor Fiscal General del Estado Encargado, Doctor Paúl Pérez Reina, comparece el señor ECONOMISTA RAFAEL CORREA DELGADO, quien se encuentra en el Consulado de Ecuador en Bruselas.

Para tal efecto, se toma contacto en primer lugar con el señor Bernardo Burgos, encargado de los trámites consulares en Bruselas quien da fe que en dicho lugar se encuentra el señor Rafael Correa Delgado con carta de residencia emitida por el Gobierno de Bélgica, CC.0908813512, estado civil casado, cuarto nivel, domicilio en Lovaina La Nueva Bélgica, correo electrónico contactos@rafaelcorrea.com, acompañado con su abogado Dr. Alexis Mera.

Interviene el señor Fiscal General del Estado quien manifiesta que están presentes, abogados de los procesados: Raúl Chicaiza, Diana Falcón Querido, y Jorge Espinoza Méndez, también el señor Fernando Balda y sus abogados. El Fiscal General del Estado informa al señor Rafael Correa Delgado, sus derechos establecidos en art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador y Art. 508 del COIP.

El compareciente ha sido convocado a rendir su versión libre y voluntaria en el presente caso que se investiga, informando además de su derecho de acogerse al silencio en su versión advertido de su obligación de decir la verdad con claridad y exactitud.

Para esta diligencia el versionista se encuentra con el patrocinio de su abogado Dr. Alexis Mera Giler Mat. 6205 Colegio de Abogados del Guayas, quien está presente en la diligencia y de viva voz el versionista manifiesta que está dispuesto a dar su versión y dice: Esta es mi cuarta versión en la Fiscalía, siempre estaré dispuesto a colaborar.

El Fiscal General le indica que manifieste de acuerdo a sus funciones como ex Presidente de la República, si tuvo conocimiento de los hechos que se investigan. El versionista dice: desconozco los hechos de esta instrucción fiscal. No excluyo que el caso investigado sea un ajuste de cuentas, dado los antecedentes penales de Fernando Balda, incluyendo demandas de alimentos, y, si fue un abuso policial, es repudiable.

No fueron conocidos ni autorizados por mí los hechos que se investigan. Recuerde que antes esas prácticas eran comunes, como lo sucedido en el caso Restrepo. Diez años luchamos y logramos en mi Gobierno erradicar esas prácticas. En mi Gobierno no hubo torturados ni desaparecidos, solo tuvimos que lamentar en el año 2009 la muerte del profesor Bosco Wisuma por perdigones de los propios manifestantes. La versión de Diego Vallejo Cevallos a fojas 3495 del expediente fiscal, en la que dice que habría visto el 28 de abril de 2011 que José Serrano me entrega documentos del señor Balda, es falsa.

José Serrano no era Ministro del Interior en esa fecha. Yo tomé la precaución de tener una base de datos de todas mis agendas diarias, ese día que fue intenso, acudí a un seminario de justicia donde vi a José Serrano, yo era el orador, el evento duró solo una hora y no tiene sentido que en un lugar público me haya entregado esos documentos, según lo que dice Vallejo.

Me han informado y he leído que Vallejo ha lanzado acusaciones contra mi Gobierno y contra José Serrano, contra el cual mantiene una profunda enemistad. Finalmente, entiendo que a la época de los acontecimientos, Fernando Balda tenía orden de captura en territorio ecuatoriano, es decir, era prófugo de la justicia ecuatoriana. Pocas semanas después de los acontecimientos que han generado esta instrucción fiscal, fue deportado por las propias autoridades colombianas y cumplió su pena en Ecuador.

Es todo lo que tengo que decir en honor a la verdad. En esta parte, Fiscalía General del Estado plantea las siguientes preguntas y conmina a los sujetos procesales para que realicen preguntas a través del Fiscal General:

1P.- Durante su mandato ¿Cuál era el procedimiento para designar al Secretario Nacional de Inteligencia?

- 1R.- El Secretario Nacional de Inteligencia tiene rango de Ministro siendo potestad del Presidente su designación.

2P.- ¿Cómo se escogía al Secretario Nacional de Inteligencia?

- 2R.- Al principio la institución SENAIN nació por el bombardeo de 1 de marzo de 2008 de Colombia a nuestro territorio; cuando estuvimos desinformados presumimos que inteligencia sí conocía de esta agresión e informaron a otros países. Incluso era conocido que la embajada de Estados Unidos financiaba a la inteligencia policial y de Fuerzas Armadas y aprobaba a los directores de Inteligencia. No se eliminaron los grupos de inteligencia, sino que se consolidaron bajo el mando de una autoridad civil, la SENAIN, de manera autónoma, antes esta actividad tenía hasta financiamiento extranjero. Paco Jijón fue el primer Secretario Nacional de Inteligencia y para este cargo me lo recomendaron. Después creo que fue Homero Arrellano; luego el almirante Héctor Yépez y después Raúl Patiño y Pablo Romero fue el segundo al mando de este último. Cuando renuncia Patiño, le encarga a Pablo Romero y luego se lo designa oficialmente. Era del equipo de Raúl Patiño.

- 3P.- ¿Qué criterios se utilizó para la designación de Pablo Romero Quezada?

- 3R.- Básicamente era el segundo al mando cuando estuvo Raúl Patiño y cuando él sale, lo reemplaza; es difícil encontrar civiles especialistas en inteligencia. A Pablo no lo conocía era del equipo de Raúl Patiño.

- 4P.- A base de la agenda que manejaba, indique qué actividades realizó el 13 de agosto de 2012.

- 4R.- Yo puedo enviar esos datos, tengo mi agenda le puedo hacer llegar.

- 5P.- ¿Con qué periodicidad mantenía reuniones con Pablo Romero Quezada?

- 5R.- No recuerdo exactamente, teníamos gabinetes sectoriales más o menos cada 3 semanas, o una vez al mes. El gobierno tenía siete sectores, dos a cargo de vicepresidencia y cinco a mi cargo, entre ellos seguridad nos reuníamos con el coordinador de seguridad, ministros de Defensa, Interior, Riesgos e Inteligencia y otros, y con otros jefes policiales y militares cada tres semanas, cada mes.

- 6P.- ¿Mantenía reuniones directas o personales con Pablo Romero Quezada?

.- 6R.- De seguro, como con todos mis ministros.

- 7P.- ¿Recibía llamadas de Pablo Romero Quezada?

- 7R.- De seguro, como con cualquier ministro.

- 8P.- ¿Pablo Romero Quezada informaba todas sus actividades?

- 8R- Imposible, por cuanto el Presidente no puede estar enterado de todo.

- 9P.- ¿Usted recibía reportes por correos electrónicos, mensajes o en forma verbal?

- 9R.- Supongo que a veces habrían enviado mensajes, correos electrónicos. A veces se conversaba con los ministros, vía telefónica, y en ocasiones había reuniones personales.

- 10P.- ¿Usted conocía de la existencia de la UGSI?

- 10R.- Yo la formé. Porque apenas llegamos al Gobiern, hubo denuncias de toda índole. Luego de que la Ministra de Defensa muere, alguien dijo que se había planeado su muerte. Todos los días llegaban noticias que requerían investigación. Incluso un curita decía que en una confesión le dijeron que iban a atentar contra mi vida, otros decían que habían importado misiles, había denuncias de casos de corrupción por documentos falsos, que se tomaban nombres de Presidencia para extorsionar, sobre todo al inicio del Gobierno, y por eso se creó este cuerpo policial que dependiera de la Presidencia, para no tener que comunicar o contactar a la Comandancia de Policía.

- 11P.- ¿Cuáles eran las atribuciones de la UGSI?

- 11R.- Me parece que está en Decreto Ejecutivo, mi abogado lo sabe.

- 12P.- Esta unidad UGSI en dónde tenía sus oficinas o dónde trabajaban.

- 12R.- Una vez me invitaron a una reunión social no recuerdo dónde era y no era en la Presidencia.-

-13P.- ¿Quiénes eran los jefes de la UGSI?

- 13R.- Rommy Vallejo, que antes era edecán mío en el Ministerio de Economía y luego Tnte. Crnel. Santiago Mena, de lo que recuerdo?

- 14P.- ¿Qué otros oficiales integraban la UGSI.- 14R.- Solo a ellos conocía, solo al Director, que era designado por mí?

- 15P.- ¿Cómo recibía o cómo eran los reportes de la UGSI?

- 15R.- Solo había reportes cuando yo los pedía, por ejemplo: a veces me llamaban porque a un curita en confesión le habían dicho que habían contratado sicarios para matarme y mandábamos a investigar; en estos casos solo recibía informes verbales, no recuerdo haber recibido informes detallados; ellos actuaban de oficio y trabajaban para todos los estamentos de Presidencia.

- 16P.- UGSI hacía investigación, para ello coordinaba con la Función Judicial.

- 16R.- Sí, si se trataba de casos de corrupción, algunos fueron judicializados y se capturó culpables.

- 17P.- ¿No eran todos los casos coordinados con Función Judicial?

- 17R.- Eran un sinnúmero de casos, por ejemplo de supuesta compra de misiles y otros casos inverosímiles, había que revisarlos y no todos se coordinaban con la Función Judicial.

- 18P.- ¿Conocía de la Unidad de Respuesta Judicial?

-18R.- No conozco.

- 19P.- ¿Conoce a Freddy Javier Castro Hidalgo?

- 19R.- No.

- 20P.- ¿Conoció a Diego Vallejo Cevallos?

- 20R.- No lo conocí, no sé si algún día lo conocí, pero no lo recuerdo.

- 21P.- ¿Conoció de la existencia de Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinoza Méndez?

- 21R.- No los conocí, ni los conozco. Ni siquiera había escuchado sus nombres, sino hasta después de la versión por los medios de comunicación.

- 22P.- ¿Cómo se manejaban los fondos de la Senain y de la UGSI?

- 22R.- Creo que Senain tenía su propio presupuesto y UGSI de presupuesto de Presidencia; no dependían salarialmente porque eran policías, pero sí para gastos varios.

23P.- En el año 2012 usted recuerda de este delito que estamos investigando, cómo tuvo conocimiento.

- 23R.- No recuerdo si fue en el año 2012, Fernando Balda se encargó de divulgar lo sucedido, no recuerdo cuándo pero fue por los medios de comunicación.

- 24P.- ¿En qué circunstancias o cómo conoció a Fernando Balda?

- 24R.- En la campaña electoral del año 2006, él se aproximó a Alianza Pais, nos propuso obtener movimientos financieros irregulares y quería hacerse cargo del manejo económico y lo impedimos. Luego descubrimos que tenía antecedentes penales y posteriormente se fue a Sociedad Patriótica.

- 25P.- ¿Usted conocía de las causas penales que se seguían contra Fernando Balda?

- 25R.- Conocimos de juicios de alimentos y juicios de toda índole que tenía en su contra.

- 26P.- ¿Usted conocía del juicio por injurias en contra de Fernando Balda?

- 26R.- No recuerdo, pero yo aquí tengo los antecedentes; tiene 22 juicios no son solo del gobierno, son de alimentos, de estafas, de todo.

- 27P.- De esos juicios recuerda en 2011 y 2012.

- 27R.- Me parece que Senain le puso un juicio por la denuncia que hizo el señor Balda de que SENAIN tenía un centro de espionaje. Por eso fue condenado y huyó.

- 28P.- ¿Conoció a dónde huyó.?

- 28R.- A Colombia, ya que mandaba y difundía fotos así por ejemplo fotos con un fusil largo, otras en que estaba en Colombia con Uribe, la mayoría de veces me enteraba indirectamente de estos mensajes. Por las calumnias, e injurias que decía en mi contra, yo lo bloqueé de mis redes sociales.

- 29P.- A Ud. le informaron que estaba Fernando Balda en Colombia, alguno de sus funcionarios le informó.

- 29R.- Esto se conocía porque Balda informaba y enviaba a redes sociales fotos con fusil, otras con el ex Presidente Uribe.

- EN ESTE MOMENTO EL SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO CONSULTA A LOS SUJETOS PROCESALES SI VAN A PLANTEAR PREGUNTAS.- LA DEFENSA DE LA VÍCTIMA, DR. FELIPE RODRÍGEZ MORENO A TRAVÉS DEL SEÑOR FISCAL GENERAL PLANTEA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: “Aclaro que se investiga secuestro, hay cinco condenados por este hecho en Colombia”.

- 1P.- ¿Quién leía las cartas dirigidas a usted por funcionarios públicos?

- 1R.- Hay una unidad de archivo y documentos. Recibíamos centenas de comunicaciones dirigidas al despacho presidencial. Había un jefe de despacho y funcionarios de nivel medio derivaban la correspondencia a las instancias correspondientes. Jorge Troya Fuertes fue jefe de despacho muchos años, pero él no despachaba todo. Teresa Viteri era otra persona que atendía correspondencia.

- 2P.- ¿Alguien le comunicó que había cartas de Raúl Chicaiza?

- 2R.- No, incluso no identificaba su nombre hasta hace poco.

- 3P.- Cuando usted tenía información de algún hecho que tenía que verificarse lo direccionaba a la Senain o a otra institución.

- 3R.- Está en la ley las atribuciones de la Senain. La UGSI solo investigaba casos de seguridad de la Presidencia y casos de corrupción. Hubo juicios en que se condenó a culpables gracias a investigación de la UGSI.

- 4P.- ¿La UGSI era una unidad que provenía de Policía Judicial o de la DGI?

- 4R.- No recuerdo, no creo que era de inteligencia de la Policía.- 5P.- Quién era el superior directo de la Senain.

-5R.- El Ministro Coordinador de Seguridad y de ahí el Presidente.

- 6P.- ¿Quién era el Ministro Coordinador de Seguridad en ese entonces?

- 6R.- No recuerdo.

- 7P.- En sabatina de junio de 2012 usted indicó que opositores a su Gobierno estaban reunidos con Álvaro Uribe y que eran prófugos de la justicia ecuatoriana, a quién se refería.

- 7R.- No recuerdo que lo haya manifestado, pero obviamente era al mismo Fernando Balda quien enviaba las fotos reunido con Uribe y otros opositores como Mario Pazmiño.

- 8P.- Cuando ud. menciona conoció a Fernando Balda, qué propuesta le realizó en cuanto a movimientos financieros irregulares.

- 8R.- Él propuso que podía reunir dineros de bancos, empresas y otros lugares, los movimientos políticos no podemos recibir esa clase de fondos sin declararlos, lo rechazamos y desde allí fue marginado y fue a la oposición. Tengo testigos que corroboran esto.

- 9P.- ¿En su gobierno Fernando Balda tuvo algún cargo?

- 9R.- Tuvo un cargo menor pero yo nunca lo nombré en nada, pero fue retirado en su momento.

-10P.- Cuando ud. dijo en su versión que tuvo conocimiento del secuestro de Fernando Balda con la intervención de agentes ecuatorianos, con ese conocimiento dispuso que se investigue este hecho.

- 10R.- La información que recibimos era confusa. Seguramente habré solicitado al Ministro del Interior y autoridades que investiguen, la investigación de delitos no corresponde a Presidencia, la información era confusa y no recuerdo que en mi versión haya dicho que estaban agentes de inteligencia ecuatoriana.

- 11P.- ¿Quién era María Luisa Donoso, la conoce?

- 11R.- Era Directora Administrativa en Presidencia o un cargo equivalente, pero no estamos seguros del cargo.

- 12P.- Indique quién era la persona de su confianza que designó para que coordine la parte administrativa financiera de la Presidencia.

- 12R.- Hubo varios encargados en la Dirección Administrativa, se debe considerar que en la Presidencia hay más o menos 600 funcionarios.

- 13P.- ¿Quién le comunicó que Fernando Balda fue deportado de Colombia a Ecuador?

- 13R.- Supongo que me comunicaron, no recuerdo con exactitud, fue noticia en medios, no recuerdo si alguien me informó directamente.

- 14P.- ¿Qué es el Comité de Seguridad?

- 14R.- Hay el COSEPE, Consejo de Seguridad pública del Estado, no existe el referido comité. En Presidencia dividimos el gobierno en 7 sectores, por ejemplo: sectores estratégicos, producción, seguridad, económico, talento humano, etc., agrupaban instancias de gobierno que tenían relación con cada sector. En seguridad lo conformaban: Ministro de Interior, Defensa, Secretaría de Gestión de Riesgos y otros. Incluso nos reuníamos con los comandantes de Fuerza. Ese era el Consejo Sectorial, y cuando estaba el Presidente se llamaba gabinete sectorial.

- 15P.- ¿Conoce a Fausto Tamayo?

- 15R.- Sí, el fue Comandante de Policía.

- 16P.- En la versión rendida por Tamayo en esta investigación él señala que informó de estos hechos a José Serrano y a Pablo Romero. Alguna vez Pablo Romero o José Serrano le comunicaron de estos hechos.

- 16R.- No recuerdo, yo lo conocí como Comandante General de Policía; recién me entero que fue jefe de la DGI.

- 17P.- ¿Conoce si María Luisa Donoso podía aprobar viáticos a policías?

- 17R.- Fue coordinadora administrativa, ella podía aprobar los viáticos de la gente que trabajaba en la Presidencia y de la que trabajaba para la Presidencia.

- 18P.- ¿Quién era el superior jerárquico al que tenía que rendir cuentas a José Serrano como Ministro del Interior?

- 18R.- Al Ministro Coordinador de Seguridad y luego al Presidente de la República.- Con lo que termina la presente diligencia firmando para constancia el señor Fiscal General del Estado, el señor Abogado del señor Rafael Correa Delgado, (por cuanto este último rindió su versión mediante videoconferencia) Dr. Alexis Mera Giler.

