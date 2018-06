Asambleísta Patricio Mendoza afirmó que grabó audio, para investigar un acto de corrupción en Alianza PAIS

Quito -

El exasambleísta de la alianza CREO-SUMA y ahora independiente, Patricio Mendoza, cuya voz aparece en una conversación con una persona que al parecer aspira al Ministerio de Agricultura, reconoció este jueves que fue él quien grabó el audio y aclaró que lo hizo como parte de una investigación a un dirigente de Alianza PAIS, que supuestamente vendía el cargo de ministro de Agricultura por 1,5 millones de dólares.

La respuesta de Mendoza llegó a pocas horas de que César Monge, presidente nacional de CREO, y el asambleísta Héctor Yépez, antes de SUMA y hoy de CREO, colocaran en la Fiscalía General una denuncia para que se investigue el audio.

El legislador sostuvo que hizo saber del audio hace varios meses a la Presidencia de la República, y que fue la Secretaría de la Presidencia la que judicializó el audio con la conversación.

"Antes de yo hacer una segunda entrevista con el señor (R.O.), yo comuniqué a la Presidencia de la República de lo que estaba pasando y de la Presidencia de la República tomaron las precauciones necesarias para llevar adelante la investigación... Luego de que yo grabo, le hice llegar al presidente de la República (Lenín Moreno) el tema y la Secretaría de la Presidencia es la que judicializa la conversación", explicó.

Tras escuchar que integrantes de CREO solicitaban que el ministro de Agricultura Rubén Flores declare no solo en la Fiscalía sino también en la Asamblea Nacional sobre estos hechos, Mendoza dijo no entender cómo se lo quiere involucrar a él, si no tiene nada que ver en una investigación que la realizó el mismo legislador.

Mendoza cree que en este tema hay actores políticos que se quieren aprovechar.

"Yo hice caso a lo que el presidente de la República Lenín Moreno dijo en una cadena nacional: todo ciudadano que sepa de actos de corrupción que lo envíe a la Presidencia de la República. Eso fue lo que hice... De ahora en adelante todo está en la Fiscalía, yo ya no tengo nada que hacer. Yo cumplí con mi deber de ciudadano, fiscalizador y asambleísta de la República en denunciar este supuesto acto de corrupción. De aquí en adelante la Fiscalía sabrá lo que hace", concluyó. (I)