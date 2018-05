Richard Martínez entregará proyecto económico al Legislativo antes del 24 de mayo

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, informó esta mañana que presentará un nuevo proyecto económico antes del 24 de mayo a la Asamblea Nacional, en el cual, incluirá una reforma que permita “sustituir ese techo a la deuda, por una serie de reglas macro fiscales que garanticen la sostenibilidad en el largo plazo”, dijo.

Durante una entrevista en Ecuavisa explicó que en su gestión existen dos ejes de acción: sostenibilidad fiscal y generar crecimiento económico para garantizar empleo en Ecuador. Recalcó que en todo momento actuará con transparencia.

“En estos primeros días que me he instalado con el equipo de trabajo para analizar las cifras, encontramos que hay mucho desorden... y he tomado la decisión con el apoyo del presidente (Lenín Moreno) de hacer una presentación de las cifras para tener claridad y saber en qué punto estamos”, señaló.

Martínez aclaró que la finalidad es no afectar a los sectores vulnerables. Además, agregó que en estos días se evidenció pagos retrasados a grupos de la tercera edad y con programas infantiles, problemas, que a su criterio, serán examinados y cancelados a finales de mayo.

“El país necesita tener cifras únicas, necesitamos tener una sola cifra de deuda, una sola cifra sobre el déficit fiscal, todo eso vendrá en las próximas semanas”, apuntó.

De acuerdo a la deuda que el Ecuador tiene, Martínez, señaló que desde el mes de enero no se han emitido los boletines sobre la deuda. “Ahora publicaremos de nuevo este boletín para actuar con transparencia”, indicó.

El Ministro también se refirió al informe de recomendaciones de la Contraloría y explicó “que hasta mañana se van a evacuar 8 de los 18 puntos y los restantes en los próximos días. El lunes vamos a enviar a la presidencia de la República el borrador de la derogatoria del Decreto 218”, comunicó. (I)