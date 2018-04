Consignas por la paz se escucharon en marchas en varias ciudades de Ecuador

[Nota actualizada a las 18:15]

"Este no es un problema de Ecuador, este es un problema de Colombia, originado en Colombia, manejado en Colombia (...) y el Ecuador no tiene porqué sufrir, los ecuatorianos -sus hombres, sus mujeres, sus niños, sus niñas, sus profesionales- no tienen porqué sufrir muertes, secuestros, violación de nuestra soberanía en manos de delincuentes internacionales...", fue una de las frases que pronunció el alcalde Jaime Nebot en la Marcha por la Paz que se realizó la tarde de este jueves en el Malecón Simón Bolívar.

El alcalde porteño respaldó la decisión del presidente Lenín Moreno de renunciar a que Ecuador siga siendo sede de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. "Hay que hacer que Colombia asuma la responsabilidad de solucionar los problemas que le está causando a la población ecuatoriana", puntualizó Nebot.

Las marchas por la paz se cumplieron en varias ciudades del país. A Guayaquil llegaron delegados del habitantes de cantones y provincias vecinas para participar en la concentración. Nebot, la vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña; el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala; el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, y el arzobispo de Guayaquil, monseñor Luis Cabrera, lideraron en el puerto principal esta manifestación que tuvo como punto de encuentro una tarina en 9 de Octubre y Malecón.

Vicuña indicó que en estos momentos se tenían que dejar de lado las diferencias políticas y personales, ideologías, intereses particulares o de grupos, ya que solo hay "cabida para la paz y la unidad por todas y todos los ecuatorianos. Hoy, con esta expresión de solidaridad y convicción por la paz y la férrea unidad nacional, podemos decir -sin temor a equivocarnos- que en Ecuador ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos".

Los actos de solidaridad también se cumplieron en Quito, Cuenca, Portoviejo, entre otras ciudades.

Continúa la marcha de familiares y periodistas en honor al los periodistas asesinados en la frontera norte #NosFaltan3 pic.twitter.com/gVF9eWSWmU vía @Carlos_Granja_M — El Universo (@eluniversocom) 19 de abril de 2018

A las 17:20, aproximadamente, llegó desde el parque El Ejido a la Plaza Grande, en Quito, la marcha denominada Unidos por la Paz, convocada por el Gobierno de Ecuador, el Gobierno Provincial de Pichincha y colectivos afines. La misma inició hacia las 16:00 en la avenida 10 de Agosto.

Con banderas y globos blancos, cientos de personas gritaron consignas por la paz. El presidente Lenín Moreno también participó desde el balcón del Palacio de Carondelet.

Familiares y periodistas marchan en respaldo a los comunicadores de Diario El Comercio que fueron asesinados en la frontera norte

También estuvieron miembros de la federación de iglesias evangélicas, entre otros cientos de ciudadanos que piden por la paz frente a los últimos acontecimientos violentos en la frontera norte.

Cuenca gritó "No al terrorismo"

En Cuenca la marcha tuvo una importante acogida. Participaron periodistas, políticos, dirigentes barriales, estudiantes, funcionarios públicos, religiosos, jubilaos, etc. Entre todos sumaron cerca de 3.000 personas que desde las 16:30 coparon la céntrica calle Simón Bolívar.

Consignas como “No al Terrorismo” o “Por la paz nadie se cansa” se escucharon en todo el recorrido. Eso combinaba con las prendas de color blanco que llevaban los participantes, era como una especie de uniforme que convocaba a la unidad nacional.

La marcha la iniciaron los periodistas locales que portando una gigantografía con el texto #NosFaltan3. Exigían a las autoridades respuestas oportunas sobre lo sucedido con el equipo periodístico de diario El Comercio, que fue secuestrado y asesinado en Mataje.

René Martínez llegó del Barrio Central portando una paloma de tela gigante que llamó la atención porque sus alas se movían con el movimiento de unos hilos de nylon. A todo pulmón pedía paz para el Ecuador porque es una causa común, "sin importar la creencia religiosa, política o condición social".

Al llegar a San Blas el único que emitió un discurso fue el arzobispo de Cuenca, Marcos Pérez, quien recordó los nombres de todos los secuestrados y fallecidos por el grupo paramilitar liderado por alias 'Guacho'. Recordó a sus captores que ellos son inocentes y que los verdaderos problemas están en la injusticia y la inequidad social.

Para la viceprefecta del Azuay, María Cecilia Alvarado, este es un momento de unidad en el que todos pueden apoyar. Las autoridades tomando las mejores decisiones y los ciudadanos evitando difundir por redes sociales mensajes que desinformen o afecten a la dignidad.

A las 17:45 la concentración terminó con el lanzamiento de globos blancos y otro de papel al cielo.

También en Portoviejo

En la capital manabita camisetas y globos blancos destacaban entre las centenares de personas que desde cerca de las 17:00 caminaron en esa ciudad clamando paz en la frontera norte.

Alexander Moreira, concejal de Portoviejo, dijo que es el momento de dejar atrás cualquier bandera política e incluso creencia religiosa para en un solo puño mostrar un país unido y solidario.

David Cevallos llegó desde Paján para protestar con lo sucedido con las siete víctimas en la frontera.

El recorrido culminó en el parque Eloy Alfaro de esta ciudad, en donde se hicieron proclamas a la paz.

Marcha en Ambato

"Vengo a respaldar la marcha porque queremos que haya paz y unidad en el país, porque no solo es que han muerto soldados y les han asesinado a periodistas, sino que lo que sucede en la frontera norte nos afecta a todos los ecuatorianos", dijo Enrique Yépez, presidente de los comerciantes autónomos 12 de Abril, que se sumó a la marcha que se realizó desde las avenidas Cevallos y Unidad Nacional en la urbe ambateña.

Decenas de periodistas, estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Ambato, maestros, jubilados, así como ciudadanos, se sumaron a la marcha que recorrió alrededor de veinte cuadras gritando consignas a favor de la paz y unidad en el país. Vistieron ropa blanca, portaron pancartas y globos blancos.

"Nos faltan nueve (siete fallecidos y una pareja secuestrada), ni una más", "queremos que nos devuelvan los cuerpos de los periodistas", "queremos vivir en paz", "queremos una prensa viva y libre", fueron entre las consignas que se gritaron en la marcha que se desarrolló desde las 17:30.

No solo que han matado a tres miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio y a cuatro soldados, además de haber secuestrado a dos personas más, lo que sucede en la frontera norte con los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) nos afecta a los 16 millones de ecuatorianos, por esa razón en esta marcha pedimos por nuestro derecho a la vida, dijo José Arévalo, estudiante de Comunicación Social.

MACHALA. A lo largo de la avenida 25 de Junio se realizó la Marcha por la Paz, con la participación de autoridades y la ciudadanía. Foto: Freddy Macas

La marcha en la capital orense empezó a las 15:30. Se dio desde el parque Ismael Pérez Pazmiño hasta el parque Juan Montalvo. Autoridades cantonales y provinciales participaron de esta manifestación para rechazar la violencia en la frontera norte.

Los participantes de la marcha llevaron camisetas y banderas blancas. "Este es una llamado a la paz y rechazamos todo acto de violencia. No vamos a permitir que nos sigan quitando vidas. La unidad de todos es muy importante para denunciar todo acto contra la vida", dijo Rosa López, gobernadora de El Oro.

En la marcha participaron también los Alcaldes de Machala, Atahualpa, Huaquillas y otras autoridades que se sumaron para expresar el rechazo a los grupos que siembran el terror en el norte del país. (I)