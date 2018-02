OEA observa aspectos de actual proceso electoral en Ecuador

La Misión de Expertos Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) alabó la rapidez con que el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó a la ciudadanía de los resultados de la consulta popular y referéndum del pasado domingo. Lo hizo a través de su informe preliminar, un documento de 13 páginas.

A las 20:00, el CNE divulgó los resultados del conteo rápido, con un avance del 88,9% y un margen de error de 0,7%; y antes de la medianoche, el 95,43% de las actas habían sido procesadas. “La Misión saluda la rapidez con la que se presentó esta información a la ciudadanía, lo cual abonó a la transparencia y la certeza del proceso electoral”, dice el documento.

Los expertos de la OEA, además, reconocieron el acierto del tercer biombo en todas las juntas receptoras del voto, lo que, según los observadores, permitió un “avance ordenado y fluido del proceso de votación”.

Otro acierto del CNE fue la extensión del plazo para la inscripción de organizaciones políticas y sociales para la campaña. La Misión, dice el informe, saludó el que se haya tomado este tipo de previsiones.

Pero el organismo internacional también hizo recomendaciones, tras observar algunos inconvenientes, uno de las cuales fue comparado con las elecciones presidenciales del 2017.

Se trata de la supuesta caída de la página web del CNE poco antes de las 18:00, lo que generó confusión. “La Misión observó nuevamente, como en las elecciones del 2017, problemas relacionados a la divulgación de los resultados electorales en la página web del CNE”, por lo que recomendó tomar medidas “para evitar situaciones similares en próximas ocasiones”.

Los observadores, detalla el informe, lamentaron la falta de exit poll o conteo a boca de urna, y miraron con preocupación que esto, al parecer, haya sido limitado por las sanciones legales que podían acarrear las encuestadoras y sus directivos que no cumplían con lo estipulado en el reglamento.

“Si bien en 2017 la OEA lamentó el uso político de las encuestas de boca de urna, la Misión ve con preocupación que la posibilidad de ser sujeto a sanciones judiciales haya limitado el libre ejercicio de su profesión”, sostuvo la Misión.

El informe de la OEA recogió cuestionamientos realizados por quienes apoyaron el No de la consulta. El expresidente Rafael Correa dijo que “la Misión de la OEA nos da la razón... No quedarán en la impunidad”, tuiteó, e insistió en su postura de que la consulta popular fue inconstitucional por no contar supuestamente con el pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Sobre este punto, los expertos recomendaron en su informe que la Corte emita un pronunciamiento “de fondo sobre la materia”. (I)

Resultados

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto hoy anunciar los resultados oficiales y definitivos de la consulta popular y referéndum del pasado domingo. Hasta las 18:00 de ayer, la página web del organismo electoral reflejaba que había sido procesado el 99,73% del total de actas, a nivel nacional. Sin embargo, en Guayas, el proceso culminó al 100% a eso de las 03:30. Las autoridades electorales de esta provincia, en rueda de prensa, ayer, calificaron el hecho como histórico.

Lo que se sabe

CIDH pide medidas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con carácter de urgente, una solicitud de medidas provisionales a favor de Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, para que ordene al Estado ecuatoriano que se abstenga de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de crear un Consejo Transitorio, pese a que fue resuelto por el pueblo, con más del 63%, en la consulta popular y referéndum del domingo. (I)

Mesa de seguridad

En el Consejo Nacional Electoral de Santa Elena se realizó la tarde de ayer la mesa de seguridad de cierre y evaluación del proceso de consulta electoral y referéndum en esta provincia. Este organismo provincial informó de la reunión de trabajo a través de su cuenta de Twitter. Autoridades del organismo electoral y representantes de las Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía, entre otras. (I)

Informe de Unasur

“El proceso electoral se desarrolló con normalidad, alta participación de la ciudadanía y con procedimientos que se ajustan a los estándares internacionales, incluidos los protocolos de transmisión de resultados”, esa fue la conclusión, según el CNE, de la Misión de Observación Electoral de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Roberto Conde, representante de Unasur, indicó que los observadores cumplieron su labor de forma “imparcial, independiente y técnica”, en 61 recintos de Azuay, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Orellana y Pichincha, y que no recibieron denuncias “en torno a la jornada o sus procedimientos”. (I)

Certificados falsos

Marlon Lanata, director provincial electoral del Guayas, denunció ayer que se estaban vendiendo certificados de votación falsificados en los exteriores de la institución, en el norte de Guayaquil. Un individuo fue detenido por el hecho, luego de que una ciudadana alertara sobre la situación. El sospechoso, cuya identidad no se reveló, fue puesto a órdenes de la Fiscalía. Lanata indicó que el CNE está entregando un certificado provisional que tiene una vigencia de 90 días y que es totalmente gratuito. Pidió a la ciudadanía que denuncie los hechos irregulares. (I)