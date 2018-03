Corte de energía afectó operatividad de aeropuerto de Guayaquil

El aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo tuvo problemas de operatividad por corte de energía eléctrica. La terminal aérea indicó a través de su cuenta de Twitter que la falla eléctrica "ocasionó algunos inconvenientes que fueron superados".

Algunos vuelos que llegaban a la ciudad tuvieron que ser desviados a otras terminales. Ocurrió con un vuelo de Copa que venía de Panamá y que debía aterrizar a las 20:30, pero que en pleno vuelo, a eso de las 20:00, el piloto anunció que se desviaba a Manta porque un corte eléctrico total impedía el aterrizaje, contó una pasajera a EL UNIVERSO.

#COMUNICADO La falla eléctrica en la ciudad de Guayaquil ocasionó algunos inconvenientes que ya han sido superados. Estamos operando con normalidad. — Aeroportuaria de GYE (@GYE_AAG) 20 de marzo de 2018

Quince minutos después, el piloto anunció que ya se habían normalizado el sistema eléctrico y que por ese motivo volvían para Guayaquil. El avión aterrizó pasadas las 20:30.

Otra pasajera contó que el corte de luz afectó el área de Migración del aeropuerto por lo que quienes llegaron de diferentes vuelos tuvieron que esperar una hora en la fila. "Un encargado dijo que el corte les había afectado", relató.

Inconvenientes en la metrovía

El problema no solo afectó la movilización en la terminal aérea, pues en el sistema de metrovía también hubo inconvenientes, pues las tarjetas de acceso a las estaciones no funcionaron y algunos debieron esperar hasta más de 45 minutos para acceder a la estación. Uno de los usuarios de este servicio reclamó porque en una situación como lo vivido ayer no había plan de contingencia por parte de la Fundación Metrovía.

El usuario indicó que luego de unos veinte minutos de espera les permitieron el acceso si cancelaban los 35 centavos de dólar que costaba el pasaje, pero quienes no tenían dinero en ese momento y solo se movilizan con tarjeta debieron esperar más. (I)