La trágica historia de la que surgió la canción Tears in heaven de Eric Clapton

La tragedia que dio como resultado Tears in heaven, canción que le ha otorgado a Eric Clapton tres Grammy, ocurrió en marzo de 1991 en Nueva York y sucedió al día siguiente de uno de los días más felices en su día.

El músico británico, nacido un 30 de marzo de 1945 en Ripley, se encontraba en un gira en Nueva York cuando recibió la visita de su hijo Conor de 5 años de edad, quien viajó junto a su madre la modelo italiana Lory del Santo. Aunque la pareja ya estaba separada, con este encuentro en Nueva York, Clapton, que estaba poco presente en la vida del niño, se había propuesto fortalecer la relación padre e hijo, reseña el diario español El País.

El día anterior al fatal desenlace, Eric y Conor estuvieron en el circo de Long Island. Lory lo recuerda como uno de los días más felices en la vida de su hijo. "Lo pasaron realmente bien. Cuando Eric regresó, me miró y me dijo que por fin entendía lo que significaba tener un hijo y ser padre. Estaba muy feliz. Era la primera vez que Eric había pasado unas horas a solas con nuestro hijo. Conor, por su parte, estaba muy emocionado por el día tan maravilloso que había pasado con su padre", según confesó Del Santo años después a la periodista Lisa Sewards.

La mañana siguiente, el 20 de marzo, Eric había quedado en ir a buscar a Lory y Conor al apartamento de la calle 57 de Manhattan donde se hospedaban para llevarles al zoológico de Central Park. "Conor jugaba con la niñera mientras yo me preparaba para ir al zoológico. Eran las 11 de la mañana. Le grité desde el baño para que se diera prisa y él me dijo que estaría en un minuto", recuerda Lory. El conserje del edificio estaba limpiando los ventanales del apartamento y Lory pidió a la niñera que no perdiera de vista al niño, que estaba jugando al escondite y correteando.

La niñera, que jugaba a perseguir al niño, se paró en seco cuando el conserje le advirtió que había abierto el ventanal. Conor, que no se había enterado que habían quitado el cristal de la ventana, aprovechó para tomar ventaja de su niñera y salió corriendo en dirección al ventanal. "Escuché un grito desgarrado que no era de Conor. Era la niñera. Corrí a la habitación gritando de forma histérica: '¿Dónde está Conor, dónde está Conor?'. Entonces vi la ventana abierta y comprendí lo que acababa de ocurrir. Sentí que me quedaba sin fuerza y me desmayé", cuenta Lory.

Conor Clapton, de solo cinco años, se cayó por la ventana de un piso 53.

Tal y como relata Del Santo a Lisa Sewards, la gran tragedia es que Eric Clapton se dio cuenta de todo lo que Conor significaba para él justo el día antes de que su hijo muriera. "Conor fue lo primero que me pasó en la vida que realmente me llegó al corazón y me hizo pensar: 'Es hora de madurar”, recuerda el músico en el documental El patrón del blues. Allí se repasa la agitada vida personal del músico británico. Su adicción a las drogas y al alcohol. Él vivió una situación familiar especial, porque apenas a los nueve años se enteró que su hermana en realidad era su madre era y consideraba mamá a su abuela. Si algo ha ido asociado a la imagen del músico es un aura de tristeza que alcanzó su máximo exponente con la letra de la melancólica melodía Tears in heaven.

Nueve meses después de que Conor muriera, Eric Clapton compuso Tears in heaven. Esta canción ayudó al artista a lidiar con el dolor y a superar lo ocurrido. “Estábamos yo y mis pensamientos. Recuerdo que empecé a abrir las cartas de condolencia, que eran miles, y entre ellas se coló una de Conor. La había enviado unas semanas antes, cuando estaba en Milán con su madre. Decía: ‘Te quiero, quiero volver a verte. Un beso’. En ese momento me di cuenta de que si podía pasar por aquello sin beber, podría hacer cualquier cosa. Fui consciente de que podía hacer de esa tragedia algo positivo y dediqué mi vida a honrar a mi hijo. Cogí una guitarra española y durante meses la toqué y toqué para intentar afrontar la situación. La música me salvó, se llevó el dolor... Escribí Tears in heaven para mí porque me sentía terriblemente mal", reconoce Clapton en El patrón del blues.

La canción ha trascendido el ámbito musical y ha servido para recaudar fondos con fines benéficos. En 2005, por ejemplo, Clapton volvió a grabar el tema en un disco cuyos beneficios se destinaron a ayudar a las víctimas del tsunami que asoló el sudeste asiático en 2004.

El tema otorgó a Eric Clapton, su autor e intérprete, tres Grammy en 1993 (Canción del año, Grabación del año y Mejor interpretación vocal pop masculina) y es uno de los más escuchados en emisoras de radio. El músico no ha dejado de interpretarla desde que se editó la canción en en 1992, así en cada presentación recuerda a su hijo Conor con estos versos: "¿Sabrías mi nombre si te viese en el cielo? / ¿Sería lo mismo si te viese en el cielo? / Debo ser fuerte, y seguir adelante. / Porque sé que no encajo aquí en el cielo".

En el 2001, el músico se casó con Melia McEnery y tiene tres hijas: Julie Rose, Ella May y Sophie Belle. (I)