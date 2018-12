'Pelea de gallos' de la ecuatoriana María Fernanda Ampuero figura en la lista de los mejores libros de ficción de The New York Times

Guayaquil -

Su obra Pelea de gallos figura entre los 10 mejores libros de ficción de este año en una lista publicada este domingo en The New York Times. Se trata de la escritora guayaquileña María Fernanda Ampuero, que justamente el lunes 17 de diciembre estará en el centro comercial Alhambra (av. Samborondón) conversando sobre su experiencia y producción literaria.

El medio estadounidense ha catalogado su trabajo en este listado en el que se destacan diez títulos literarios de este año que finaliza, entre ellos una novela gráfica y un disco que dialoga con la poesía medieval y con el arte contemporáneo (y que es el gran fenómeno cultural de 2018).

"Subasta, Monstruos, Griselda, Nam, Crías, Persianas, Cristo, Pasión, Luto, Ali, Coro, Cloro, Otra: pocas veces he leído un índice de un libro de cuentos que sea tan punzante como el de Pelea de gallos, debut de la escritora María Fernanda Ampuero que ha sido celebrado por el público, la crítica, los colegas y los premios como ningún otro este año", apunta The New York Times.

Apunta también que "en esa enumeración de títulos compuestos exclusivamente por una palabra se observa la esfera semántica del volumen: la violencia masculina, el trasfondo religioso, la familia y el hogar como construcciones que dan miedo. Por su formación como cronista, la autora consigue que sus relatos estén siempre adheridos a esa membrana gelatinosa que llamamos realidad. Por su pulso de narradora, los textos son puntualmente poéticos, con fuerza simbólica, tensos, a veces incluso nerviosos".

Y finaliza comentando que junto con Gabriela Alemán (seleccionada por el Bogotá39 de 2007) y Mónica Ojeda (parte de la lista de 2018 de Bogotá39 y El País de España), Ampuero encabeza la emergencia internacional de la literatura ecuatoriana, que tiene rostro de mujer. (I)