‘El poder de las historias va más allá del idioma’

Quito -

El nombre de Haruki Murakami ha estado en las preferencias de los críticos y del público como candidato permanente para el Nobel de Literatura. Ha recibido un sinnúmero de reconocimientos y se ha convertido en una marca que vende miles de libros. Sus muchas novelas y relatos han sido aclamados y cuestionados. No le gusta conceder entrevistas; se muestra más bien reservado. Sin embargo, en esta semana estuvo en Quito y –siendo la primera vez que pone un pie en Sudamérica– habló con varios medios, entre ellos EL UNIVERSO.

¿Qué sentido tiene escribir libros en un siglo donde la imagen, los juegos y la realidad virtual se imponen?

Mis escritos y lo que yo hago es transmitir una buena historia de ficción. Es cierto que hoy en día para los escritores hay un pequeño porcentaje de gente que tiene interés en los libros y en las letras. Y es en eso en lo que yo me enfoco.

¿Cuál es la señal, la marca que diferencia a su obra de la de otros escritores contemporáneos?

Honestamente, no lo he pensado así. Yo escribo lo que es mío. En realidad, no sé qué me puede diferenciar de los demás. Creo que si estás constantemente tratando de hacer algo distinto o de diferenciarte de los demás, probablemente eso te haga sentir incómodo, cuando lo importante es hacer lo que tienes que hacer de manera natural y libre.

¿Cómo logra llegar a tanta gente tan disímil, de culturas, países, gustos, idiomas diferentes?

Es justamente la pregunta que yo tengo. He estado escribiendo ya por 40 años. Durante los primeros seis o diez años tenía un pequeño grupo de lectores, pero poco a poco mis obras fueron siendo traducidas a diferentes idiomas y no tengo idea de cómo pasó eso. Yo lo único que he hecho es aceptarlo.

¿Contar historias se volvió un lenguaje universal, que trasciende la geografía y las generaciones?

Ese es justamente el poder de las historias. Si tenemos una buena historia para contar, nos podemos comunicar unos con otros. Por ejemplo, Gabriel García Márquez (Colombia 1927-México 2014) es tan popular en Japón debido a que contó buenas historias. Mucha gente llama a su estilo literario ‘realismo mágico’, pero eso para mí no tiene sentido. Lo que está detrás es simplemente una buena historia. Va más allá del idioma. (I)