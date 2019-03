José F. Cevallos, presidente de Barcelona SC, cree que "con tanto golpe" es difícil buscar la reelección

José Francisco Cevallos hizo un repaso a su etapa como presidente de Barcelona Sporting Club durante una entrevista para el programa Los Comentaristas que dirige Mario Canessa. En estos tiempos en los que se cuestiona la gestión de 'Pepe Pancho', el directivo canario ha propuesto que la prensa acceda a la Asamblea General Ordinaria de socios -a realizarse el sábado 6 de marzo- porque asegura "no escodemos nada". El exarquero dejó entrever que no buscaría la reelección, y sugirió a quienes buscan su cargo que lo hagan haciendo propuestas y no peleando u ocasionando disputas innecesarias que afectaran a la institución.

En Barcelona, son pocos los momentos que se disfrutan.

¿Cuándo no ha habido problemas? Cuando asumimos, recuerdo, un jueves, al día siguiente nos presentaron una carta que (decía que) teníamos que pagar $ 150.000 o no jugábamos ese fin de semana. Desde un principio ha habido inconvenientes. En Barcelona, son pocos los momentos que se disfrutan, por eso hay que disfrutarlos intensamente.

No es fácil cuando hay muchas críticas.

Son situaciones de la vida. Es un momento difícil. Cuando hay complicaciones es difícil asimilarlas. Les decía a los dirigentes que no es fácil cuando hay muchas críticas. Las familian leen y preguntan por qué aguantamos todo eso, que encima no te pagan y sigues ahí. Es difícil enfrentar este tipo de situaciones. Nos afecta. A veces son insultos. No quiero mencionar si hay asuntos de precandidatura (de sus críticos, a la presidencia de Barcelona).

Sí duele cuando se trata de alguien con quien hemos estado allí.

Cuando recibe cualquier descrédito de una persona que no conoce, no lo siente. Pero sí duele cuando se trata de alguien con quien hemos estado allí, tres años, y conoce a detalle todos los movimientos. Que ponga en tela de duda tu honestidad, duele. No sé por qué lo habrá dicho, pero cuando reposa la confianza... (Por la contratación de Michael Arroyo).

Lo hemos dicho, pero cuando quieren atacar no lo mencionan. En marzo del año pasado, en la Asamblea, con una empresa auditora que avale esto. No es una empresa auditora designada por el directorio, sino por los socios. Se dio en detalle y fue aprobada. Por primera vez, un directorio presentaba un informe económico auditado por una empresa designada por los socios. Esta será la segunda.

A nosotros nos engañaron (los hermanos Luis y Antonio Noboa)

$ 29 millones (el pasivo de Barcelona). Lo recibimos con $ 35 millones. Fue el señor Noboa, expresidente de la institución, quien dijo que eran $ 12 millones. Con base en eso, planificamos pagar $ 3 millones por año. A nosotros nos engañaron, pues al entrar nos dieron la auditoría. Esperamos ir reduciendo. Se ha pagado en nuestra administración $ 22 millones de administraciones anteriores. Eso nos ha imposibilitado pagar casos como el de Nahuelpán, frente a casos como los de la FIFA.

Firmamos un finiquito (con Nahuelpán). Cobró hasta la fecha que trabajó. Son apuestas. La Copa Libertadores 2017, él jugó. Sabíamos que Jonatan Álvez se podría vender y Nahuelpán tomaría la posta. Dicen que es un Zárate, yo digo que no. Nahuelpán sigue haciendo goles en México; Zárate, después de Barcelona, no volvió a jugar.

Presentamos la apelación en el TAS hoy. Estamos encaminando la apelación. Analizamos la estrategia jurídica por lo que viene, tanto en el país como en el exterior.

Es una estrategia jurídica (posible demanda contra la FEF)

Si bien es cierto debimos haber hecho seguimiento, el clic no lo hacemos nosotros, lo hace la federación, un funcionario de la federación. El desfase nuestro fue no haber verificado. No era la primera vez con este señor (no lo menciona). Es una estrategia jurídica (posible demanda contra la FEF) por la que estamos siendo asedorados por el abogado Juan de Dios Crespo.

Pedimos la unidad del barcelonismo. No está bien que nos peleemos unos con otros. No lo entiendo. Duelen estos temas. No se trata de que se solapen las situaciones, pero que la digan como es.

¿Niega que exista una agencia que cobra comisiones y que está vinculada a directivos de Barcelona?

Lo niego totalmente. Yo no conozco de esa situación. Lo que se tenga que pagar por comisión, se lo ha hecho aquí o en cualquiera empresa. Pero que haya conflicto de intereses, no. No conozco.

Ellos deben estar enterados de todo. Leen y escuchan. Quizás haya incertidumbre, pero permanentemente estamos en contacto con ellos. Cuando no se ha cumplido con algo, hemos ido a dar la cara. La credibilidad es muy fácil de perder y la tenemos con los jugadores.

Hay algo atrasado (en premios). Pero siempre hemos tenido apertura por parte de los jugadores ante inconvenientes. Ellos han visto que siempre hemos intentado cumplir y que puedan estar tranquilos para que puedan rendir en la cancha.

Leonardo Campana

La propuesta del padre fue esa (firmarlo por un año solamente a Leonardo Campana). Yo habría querido cinco años. Estamos en contacto ahora.

Yo no peleo. Yo recibo golpes. A veces tengo que reaccionar.

El Tribunal Electoral es un ente designado por la asamblea de socios. ¿Le parece correcto que vayan con carteles a pedir mi salida? ¿Que posteen que el presidente de la comisión de socios es un sinverguenza? ¿Dónde estamos?

Con tanto golpe es difícil seguir (la reelección). Quisiera ya una vida más tranquila, dedicada a mis hijos.

No me siento perseguido (por la prensa), pero sí asombrado. En un diario importante de la localidad nos matan todos los días, nos saca reportajes de gente que nos mata. No hemos hecho nada en contra de nadie. Intento velar por la institucionalidad del club. No entendemos por qué tanto embate.

Propone que la prensa cubra la Asamblea del día sábado.

No escondemos nada. No tengo temor de que (se arme un zafarrancho). Cualquier pregunta, estamos a las órdenes. Ahí está todo demostrado: ya hemos pasado el informe económico a los socios 48 horas antes para que lo revisen. Si no están de acuerdo con el tema contable, entonces que les explique la empresa auditora, el gerente o el vicepresidente financiero.

No está arrepentido de conducir la presidencia de Barcelona.

No estoy arrepentido. Yo estoy curtido en esos temas, la familia es la que siente. Eso es difícil, y más aún en una etapa en la que deberíamos estar tranquilos. Es duro, sabíamos que iba a ser difícil.

Pagos pendientes a Federico Laurito, Ismael Blanco y Jonathan De la Cruz.

Se han hecho abonos. Pero mire quién trajo a Laurito y a Blanco. Todo es de administraciones anteriores, pero seguimos haciendo el esfuerzo de pagar.

¿La molestia con Aquiles Álvarez surge a partir del fichaje de Michael Arroyo y no de su hijo José Fco. Cevallos Enríquez?

Ya dije públicamente que era Michael o era Junior. Era mi aspiración tenerlo como jugador, no solo porque es mi hijo, sino porque pienso que es buen jugador. No ha sido discutido. Se decidió por Michael. La comisión decidió y yo avalé.

¿Qué van a hacer por Arroyo?

Le haremos ver una solución y que nos de una mano en el campeonato. Hay mucha gente que lo quiere, han llamado clubes a ver su situación. Tuvo momentos importantes futbolísticamente. El en el momento que cumpla su suspensión tiene que incorporarse al club porque tiene contrato. Es un jugador caro (800 mil dólares por año) que vino desde Gremio.

¿Es cierto que El Universo lo ha invitado siete veces a entrevistas y usted no acepta?

Me invitó, creo, un par de veces. Esperemos. Con todo gusto. Nos incomoda, sí, que den tanta posibilidad a gente que nos mata. Sé que es cuestión de la gente que lo dice, pero...

¿Problemas económicos afectan en el rendimiento de jugadores?

Eso no está de cerca al plantel. Conversé con Matías (Oyola) y con (Gabriel) Marques, los referentes para saber que está pasando, qué sienten. Ellos me dicen que no hay inconvenientes internos. Ellos piensan que han sido injustos los resultados, que han luchado, que han propuesto, pero no han salido los resultados.

¿Cómo piensa recomponer la armonía de su directorio? Hay dirigentes que se han ido y siguen atacando a Juan Alfredo Cuentas.

Hay gente que se ha quedado y congenia con él. En un directorio uno encuentra diferentes criterios. Cuando fuimos armando el directorio, yo no era amigo (de todos), los fui conociendo. No todos son amigos míos. Ellos han dicho que no tienen una buena relación con Alfredo, pero no por eso tienen que renunciar, más bien deberían seguir hasta el final.

El valor de los pasivos hasta octubre y diciembre de 2015 es de 29 millones. Usted mencionó que eran de 35 millones. ¿Por qué la diferencia?

Las contingencias, que no estaban consideradas ahí. Todavía salían algunas deudas hasta hace poco. Habían deudas no cuantificadas en esa auditoría, entonces esas son las llamadas contingencias que suman el valor a 35 millones.

Pago de un millón y medio de dólares al club Deportivo del Valle.

Ahora que se pagó un millón y medio de dólares al Deporitvo del Valle, que un banco nos proporcionó el crédito, firmé como presiente, pero también firmé como José Francisco Cevallos atado obviamente a los derechos de TV que vaya pagando mensualmente ese crédito. Eso es tener la valentia de arreisgar el patrimoio familiar. (D)