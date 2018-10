Jimmy Jairala critica reclamo del Cabildo a Barcelona por tema tributario

El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, criticó este miércoles el reclamo que interpuso el Municipio de Guayaquil ante la Fiscalía contra el Barcelona Sporting Club, por presunta defraudación tributaria.

El Cabildo porteño le exige a los canarios el pago de $ 730.091 retenidos por concepto de impuesto municipal a los espectáculos públicos.

Jairala, quien además es precandidato por Centro Democrático (CD) a la Alcaldía de Guayaquil, emitió su pronunciamiento vía redes sociales. "Conozco que Barcelona SC prepara una respuesta pública. La demanda del Municipio es por deudas de otras administraciones pero se da justo cuando su presidente José Francisco Cevallos anunciará su candidatura a Prefecto. Vaya coincidencia...", indicó.

Conozco que @barcelonaSC prepara una respuesta pública. La demanda del Municipio es por deudas de OTRAS ADMINISTRACIONES pero se da JUSTO cuando su presidente @panchocevallosv anunciará su candidatura a Prefecto. Vaya coincidencia...-- @cendemocratico — Jimmy Jairala (@jimmyjairala) 3 de octubre de 2018

Denuncia, no 'demanda'

Más tarde, el alcalde Jaime Nebot aseguró que la Municipalidad no ha demandado a Barcelona SC como tal, pese a que tiene deudas con la Institución, por cuanto esas deudas son susceptibles de ser canceladas mediante convenio de pago.

Nebot aclaró sin embargo que otra cosa es retener impuestos municipales, provenientes de la taquilla y "disponer arbitrariamente de ellos no entregándolos al Municipio. Eso es un delito que han cometido ciertos dirigentes del club, antes de la administración de (...) Cevallos, quien no está involucrado en este asunto". Indicó que el Cabildo ha denunciado ante la Fiscalía tal infracción, pues de no hacerlo la responsabilidad penal recaería, por ley, en el Alcalde y el Director Jurídico.

Cevallos debía rendir su versión el pasado lunes, 1 de octubre, pero no se presentó ante el llamado de la Fiscalía, ni tampoco justificó su inasistencia a la diligencia que es parte de la investigación que inició la Unidad de Administración Pública, a cargo del fiscal Wellington Boni Alay.

Según consta en la denuncia, en la gestión de Cevallos -desde el 22 de octubre de 2015 a la presente fecha- "sí se registran pagos de la totalidad de retenciones efectuadas en las correspondientes presentaciones" del equipo amarillo en el Monumental, pero los pagos hechos por la administración actual se imputan a las deudas más antiguas por este concepto y que datan desde el 2011, en la administración de Antonio Noboa, quien también debe comparecer a la Fiscalía para dar su versión.

En agosto pasado Cevallos se reunió con la coalición denominada Frente por Guayas, integrada por grupos y políticos de centro izquierda. Fue respaldado por CD y Democracia Sí, esta última de Gustavo Larrea, ante una posible postulación para llegar a la Prefectura. (I)