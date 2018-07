El tigrillo Sacha, condenado a vivir en cautiverio

Mide unos 30 centímetros, las orejas son ovaladas y solo pesa dos libras. Su mirada transmite ternura y a su corta edad está condenado a vivir fuera de su hábitat.

Se trata de Sacha, un bebé tigrillo encontrado el pasado miércoles 4 de julio en una finca en Balzar (Guayas), después que su madre huyera asustada ante la presencia de perros que recorrían el sitio, junto a dos trabajadores.

“Un conjunto de seis, siete perros se alertaron ante la presencia de un animal. Al llegar al lugar, solo encontraron a Sacha, la mamá había tomado alguna distancia para evitar un ataque desigual”, relata Carlos Vélez, dueño de la finca, quien asegura que es habitual que canes acompañen a los trabajadores en sus labores.

Después de ese escenario y para evitar un ataque hacia el cachorro de tres semanas de nacimiento, los empleados rescataron a la criatura que estaba inmóvil. “Recogieron al tigrillo y le empezaron a suministrar leche. Me avisaron y yo tomé la decisión de recuperarlo y enviarlo a un espacio de ayuda”, cuenta.

El tigrillo tiene tres semanas de nacimiento y permanece en una incubadora (Belén Zapata, EL UNIVERSO)

Desde este domingo, el tigrillo pemanece en la veterinaria Mansión Mascota de Guayaquil. Ahí la dueña y doctora Eliana Molineros brinda los cuidados necesarios para la especie silvestre, que llegó deshidratada y decaída.

Sacha, cuyo nombre en quichua significa bosque, permanece en una incubadora donde es alimentado cada dos a tres horas con leche de fórmula para gatos. Además, para regular su temperatura, se lo mantiene en una manta térmica a 37 grados.

“Es un bebé, su actividad no es gran cosa, él come, duerme, se le saca los gases luego del biberón”, cuenta Molineros, quien afirma que a pesar de la ayuda que reciba, Sacha ya no volverá a la naturaleza.

Sacha es alimentado cada dos a tres horas (Belén Zapata, EL UNIVERSO)

En la veterinaria estará el tiempo necesario hasta que pueda valerse de sus propios medios, después será derivado por el Ministerio del Ambiente a un lugar en cautiverio. Ahí pasará el resto de su vida.

Para el propietario de la finca, este caso fue una acción no deseada. “No hubo captura”, asegura y agrega que solo se trató de salvarlo. Sin embargo, reconoce que su personal no está preparado para esas eventualidades.

“Quizás por salvarlo lo alejaron de la madre y no permitieron que ocurra un reencuentro porque controlar varios perros no es fácil. Si fueran personas que tuvieran mayor preparación en este tipo de eventos, seguramente habían aplicado alguna estrategia (…) pero desafortunadamente no se dio. Gracias a la acción del trabajador no murió por un ataque de un perro”, comenta.

Para el Ministerio del Ambiente, el caso de Sacha corresponde a un intento de venta, el mismo que sigue en etapa de investigación. Existen sanciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal y en el Código Orgánico del Ambiente sobre el tráfico de flora o fauna silvestre.

La institución manifiesta que realiza campañas permanentes de sensibilización para proteger estas especies en distintos operativos, apoyados por la Unidad de la Policía del Medio Ambiente.

Veléz al igual que Molineros lamentan que el tigrillo ya no tenga la posibilidad de vivir en libertad, pues no va a crecer con sus instintos. “Se nota una tristeza en sus ojos, es parte de nuestro trabajo tratar de evitar que él sienta la carencia de su madre y suplir esas necesidades”, dice Eliana.

El tigrillo ya no vivirá en libertad, pues no va a crecer con sus instintos. Foto: Cortesía Rescate Animal.

Sacha no es la única especie acogida por la veterinaria. Durante dos años se han dado 15 casos, por ejemplo, con nutrias, mapaches y zarigüeyas.

Ellos tienen un convenio con el Ministerio del Ambiente para atender a este tipo de animales que están en un estado de vulnerabilidad hasta que sean enviados a un centro de vida silvestre.

Según esta cartera de Estado, en lo que va del año se han reportado siete casos con tigrillos recogidos en la provincia del Guayas. Algunos por atropello y rescate.

Ayuda

El bebé tigrillo requiere de leche PetLac o Babydog milk de Royal Canin y pañitos húmedos. Si desea colaborar puede comunicarse a Mansión Mascota al (04) 5035-770.

Otros casos

- Un tigrillo fue rescatado y liberado en la Reserva Ecológica Manglares Churute.

- Un tigrillo juvenil fue entregado a la Reserva Ecológica Manglares Churute por parte de la Unidad de Policía de Medio Ambiente (UPMA) en una zona de Naranjal.

- Uno fue atropellado en la vía Durán - Tambo y se está recuperando después de haber sido atendido por el médico veterinario.

- Otro de mayor edad fue rescatado en la isla Santay.

- Un juvenil fue entregado a la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas, después de haber sido salvado de un incendio forestal cerca a Pedro Carbo.

- El último caso es de Sacha, el tigrillo bebé rescatado de aparentes intenciones de ser vendido.

Normativa legal

Código Orgánico Integral Penal:

Recordemos que el artículo 247 del COIP tipifica el tráfico de flora o fauna silvestre terrestre, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias para quienes cacen, pesquen, capturen, recolecten, extraigan, tengan, transporten, trafiquen, se beneficien o comercialicen con una pena privativa de libertad de uno a tres años.

Código Orgánico del Ambiente:

En los artículos 317, 318 y 320 se establecen infracciones y multas económicas para la caza, pesca, captura, recolección, extracción, tenencia, exportación, importación, transporte, movilización, aprovechamiento, manejo y comercialización de especies de vida silvestre, sus partes, elementos constitutivos, productos o sus derivados, sin autorización administrativa. (I)