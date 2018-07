Una nueva forma de hacer y de leer poesía se apodera de los escenarios

Quito -

El español Marçal Font i Espí está en el Ecuador. El poeta ha participado en los slams de Poetry Slam Barcelona; fue ganador de la temporada 2010. En 2011 repitió y ganó el Campeonato Nacional en España celebrado en el festival Kosmopolis el CCB. Además, en 2011 y2012 ganó el Campeonato Nacional Anual de la Semana de la Poesía de Barcelona. En 2012 fue semifinalista del Campeonato del Mundo de Poetry Slam en París. Ha recitado en festivales en Alemania, Francia, Bélgica, Suecia, Chipre, Italia, Guatemala, Portugal y en toda la península ibérica. El escritor catalán visitará Guayaquil el próximo 8 de julio durante el festival literario y artes vivas El Ruido Aturde (vol. 2).

¿Cómo lo convencieron para que participara en la Ruta Poética?

Fácil: me invitan a Ecuador a hacer poesía, ¿y qué más quiero? He conseguido, además, el apoyo del Gobierno catalán. Y aquí estoy.

¿Qué la parece la ruta de este evento?

Es una maravilla idea. Y una vez que termine en Puyo iré a Guayaquil. Ya me contactaron y, por supuesto, voy a estar en esa ciudad, donde voy a hacer un recital.

La poesía permite todos estos buenos momentos...

Conocer a través de la poesía es lo más bonito que hay; tú conoces gente maravillosa siempre; gente con afinidades, por la cultura, el arte. Porque, al final, nos gusta el arte y la búsqueda de la belleza.

Usted fue campeón del primer slam poético nacional en España, ¿que significó este triunfo?

Me sentí reconocido. Esa poesía se transformó en un libro y un disco; hicimos una gira por toda España y varios países de Europa. Escribo mucho en catalán. Soy catalán y me apetecía hacer cosas en catalán que es mi lengua materna, es la lengua de mi familia, de mi tradición.

¿Y en otros idiomas?

Estoy trabajando en poemas multilingüe, en diversos idiomas a la vez, combinando palabras que suenan igual pero significan cosas distintas. Y ahí estamos. En el mundo es difícil vivir de la poesía, pero yo sí lo hago. He tenido mucha suerte en este aspecto también.

¿Han comenzado a llevarse bien la poesía con el jazz?

Esto es de hace tiempo. La poesía en sí es oral. Y la poesía ha tenido que silenciarse, en buena medida, porque había tenido que silenciarse la población frente a las dictaduras, pero ahora se está viendo un renacer de la oralidad, de la poesía en todo el mundo para que la gente lo disfrute junto al jazz.

¿Se queda con la poesía anterior o con la actual?

¿Por aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor? (jajajajaja). En el pasado había cosas buenas y cosas malas, Y había buenos y malos poetas. Yo soy librero de segunda mano también; tengo un negocio de compraventa de libros. Y lo que se ve es que compran muchos libros de poetas malos, olvidadizos con justicia. Y los ha habido siempre y siempre los habrá. Y está bien que los haya para que haya mucha base de mala poesía, para que salte un poeta bueno y dé un verso bueno en la vida. Y con eso basta...

¿Cuál es su ambiente preferido para escribir?

Soy escritor de calle: me gusta pasear y leer; pasear y escribir. No soy de escribir rápidamente un poema y ahí queda; soy un escritor lento; soy de esos que piensan y reescriben mucho; soy de esos que buscan imágenes; buscan los motivos que se relacionan con el tema... voy tomando notas. Hay días en que estoy pensando, incluso, cómo escribo ese poema, con qué voz, con qué conjugación verbal; soy un poco metódico en esto. Y cuando encuentro el hilo entonces cae el chorro poético, y una vez encontrado eso vamos a la parte que más me gusta: reescribir, buscando los propios errores... (F)

Incluso indistintamente de las ideas políticas de la gente, pero hay un humanismo en la poesía en todo el mundo, cosa que me ha apasionado. Quiero conocer así a Guayaquil más que siendo turista. Conocerle como poeta es mucho más auténtico y hermoso”.

Marçal Font i Espí, poeta