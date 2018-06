Cosas que no debes hacer al despertar

Empezar el día con energía y vitalidad para que sea una jornada productiva depende de ti, de los hábitos que tengas apenas abres los ojos en la mañana.

Javier Villacís, coach en salud y desarrollo personal, detalla a continuación ocho cosas que no se deben hacer al despertar. (F)

1. Retrasar la alarma

Cinco minutos más que pueden volverse una hora y cuando te das cuenta ya es tarde. Pero más allá del tiempo, lo cierto es que si se vuelve a conciliar el sueño, el ciclo será tan corto que despertarás más cansado.

2. Seguir a oscuras

No abrir las cortinas, no encender la luz, cobijarte toda bajo las sábanas con tal de no tener claridad es otro error, porque este influye en el reloj biológico del cuerpo.

3. No estirar

Salir de la cama inmediatamente al sonar la alarma tampoco es lo más recomendable, quedarte con los ojos abiertos, sí. Aprovecha un par de minutos para estirar el cuerpo en la cama.

4. Levantarte muy rápido

Uno de los objetivos de tener buenos hábitos al levantarte es evitar el estrés, aunque ya vayas tarde con el tiempo es preferible hacerlo lento, despacio, hasta que el cuerpo se regule.

5. Revisar el teléfono

Una costumbre reciente es tomar el teléfono para revisar todo. Recuerda que para dormir debes tener lejos el celular y apagado. Al revisar información seguramente aumentará tu estrés.

6. Ejercitarte sin desayunar

El desayuno es la comida más importante del día, debe ser nutritivo. Hacer ejercicio es un error, pues los harás sin combustible y tu metabolismo se verá afectado.

7. Dejar la cama sin tender

Dejar la cama bien tendida apenas te levantes generará una reacción en cadena de otras buenas acciones a lo largo del día. Su presentación es importante para tu autoestima.

8. Tomar café de inmediato

Es cierto que la cafeína contiene sustancias químicas que son estimulantes para el cuerpo y las ayuda a ‘despertarse’. Sin embargo, no es aconsejable tomarlo demasiado temprano.