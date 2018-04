¿Sudar para quemar grasa?

Por David Fuentes

Coach fitnees y nutrición

Se habla mucho sobre la necesidad de 'sudar' al momento de hacer actividad física pero ¿es esto correcto? ¿debemos sudar durante el ejercicio, y si es así, cuánto? El detalle a analizar es si nuestro 'fin' es sudar, pensando que esa es la 'prueba' de que estamos 'quemando' grasa. La realidad es que el 'sudor' no es ni debe ser el 'fin' sino una simple consecuencia de la actividad física. Habiendo dicho esto, sudar es normal pero no hay que 'buscar' maneras de sudar 'más' ya que ese, repito, no es el objetivo.

El sudor es líquido que expulsa nuestro organismo al momento de una actividad física extenuante o como respuesta al aumento de la temperatura del cuerpo, lo que también puede suceder sin necesidad de actividad física, a fin de 'regular' justamente la temperatura corporal. Al ser mayormente agua ocurre un proceso de deshidratación que debemos controlar antes, durante y después de la actividad física. Por eso la importancia de beber suficiente agua en esas tres etapas. El gran problema ocurre cuando se piensa que 'sudando' estamos perdiendo grasa y no es así.

Caso contrario todos en nuestra ciudad seríamos delgadísimos debido al calor y el consecuente sudor que experimentamos día a día. La quema de grasa es interna y producto de un adecuado y eficiente esfuerzo físico así como de un déficit en calorías y esta la expulsamos mayormente a través de la respiración como dióxido de carbono y la orina en menor medida. Así que no busque maneras 'adicionales' de sudar ya que lo que hace es 'deshidratarse', lo cual puede provocar desbalances y más problemas en vez de los resultados que está buscando. (F)