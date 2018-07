¿Qué selección y por qué considera usted que merece ganar la Copa del Mundial de Fútbol Rusia 2018?

A mi parecer, considero que quien debe ganar la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 es Brasil, porque a partir de la humillante derrota que sufriera ante Alemania, ha venido preparándose y demostrando que es un equipo compacto en todas sus líneas. Es un equipo que tiene un buen banco de reservas, con la misma calidad de sus titulares, y estoy seguro de que va a dejar todo en el terreno, en cada una de sus intervenciones. Espero que Brasil vuelva a coronarse campeón por la capacidad individual y colectiva de sus integrantes y porque el fútbol lo llevan prendido en su sangre, pues dan espectáculo y se divierten jugando; y mientras se mantenga esto, va a ser muy difícil que los puedan derrotar.(O)

Me gusta el equipo de Portugal, hace un juego no violento, no golpea intencionalmente. Cuando se publique mi opinión ya habrá jugado Portugal con Uruguay ayer sábado 30 de junio, y pase lo que haya pasado con los resultados de ese juego, a mí me seguirá gustando el fútbol de los portugueses y su capitán de la selección. Los apoyaré siempre.(O)

Colombia, o si no es posible, México, me gustaría que se coronara campeón, en ese orden; y si no conquistan la Copa del Mundial de Fútbol Rusia 2018, ojalá se la lleve Brasil. No soy experto en fútbol, veo algunos partidos por distraerme y pasar un buen tiempo; no soy fanático empedernido de ningún equipo especial ni soy un enfermo amargado, sin embargo, me inclino por el afecto a los países hermanos de nuestro continente americano. Suerte, deseo que gane el mejor, que ha sudado bien la camiseta con amor y garra. Y si llega a ser una selección de Europa o de Asia la que gane porque se ha preparado algunos años por medio de la disciplina, los estudios, etcétera, estará bien.(O)

La segunda fase de octavos de final se pone interesante. Vi en internet a Maradona salir de los palcos después de los juegos de Argentina, casi muerto, desmayado, con pastillas que tomó. A ecuatorianos les da amargura, nervios, dicen malas palabras viendo la televisión, sus hijos o nietos chicos los ven en shock y empiezan a llorar; esto no es para dañar la salud. Triunfará el que debe ser.(O)

Preguntas abiertas

¿Cómo evitar que miles de jóvenes se queden sin matrícula universitaria?(O)

¿Qué opina de cedular mascotas por sus derechos, trato, para que puedan entrar a parques...?(O)

