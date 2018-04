Cambio necesario

Cuando el presidente Lenín Moreno confirmó, el pasado viernes, el asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico de El Comercio, secuestrado en la frontera con Colombia, llamó al país a “la unidad por la paz” y también pidió a los medios de comunicación que “no dejen de criticar”. “Sabemos reconocer nuestros errores y todo esto nos permitirá reconocer si los ha habido”, dijo.

Acerca de las operaciones realizadas para el rescate no logrado de los secuestrados, la percepción de ciudadanos es que no se hizo lo suficiente, mientras que expertos en seguridad nacional y relaciones internacionales consideran que las autoridades no supieron manejar la crisis fronteriza. Las críticas se dirigen a los ministerios del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores.

La soberanía del Estado y la integridad nacional están gravemente amenazadas y requieren de funcionarios con conocimientos y experiencia. El momento es propicio para realizar los cambios necesarios y lograr un gabinete que refleje esa anhelada unidad nacional. (O)