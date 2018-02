‘Cuando me toque a mí’

Es el título de la película ecuatoriana dirigida por Víctor Arregui, el escenario es la morgue de Quito a donde van a parar los cadáveres a los que se les debe practicar la autopsia de ley; paradoja de la vida, el protagonista de la película, Manuel Calisto, murió asesinado, con seguridad su cadáver fue a parar a ese tétrico lugar.

La entonces vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, ahora ministra de Justicia, presentó en junio de 2015 un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público, que se relacionaba con la pensión vitalicia que reciben quienes han ejercido la primera magistratura del Estado; la propuesta consistía en agregar al artículo 135 lo siguiente: “Se exceptúan también aquellos mandatarios que se hayan ausentado del país sin la correspondiente autorización otorgada de conformidad con la Constitución y la ley; los que mantengan pendientes procesos judiciales de cualquier índole relacionados con el ejercicio de sus funciones; quienes no hubieren completado el periodo para el que fueron electos por destitución; abandono del cargo; declaratoria de incapacidad física o mental o revocatoria de su mandato; y en general, aquellos cuya designación fuere consecuencia directa de una ruptura de facto del régimen democrático”.

La propuesta de Rosana Alvarado no era nueva, en la sabatina 111 del sábado 8 de marzo de 2009, el entonces presidente Correa dijo que apoyaría la eliminación de la pensión vitalicia para los exjefes de Estado que han vuelto a trabajar, así como para aquellos que llegaron al poder sin ser elegidos en las urnas; además, señaló que presentará un proyecto de ley para que a los presidentes y vicepresidentes que hayan vuelto a trabajar “se les reduzca, se elimine” la pensión vitalicia. “Nadie aquí tiene que ganar doble ingreso”.

En la misma sabatina, Correa dijo que debía eliminarse la pensión vitalicia para los presidentes y vicepresidentes que fueron nombrados por el Congreso en medio de crisis política, considerando “que quienes no vencieron en las urnas no deben recibir dos reales y no deben robar la plata al pueblo ecuatoriano”.

En la propuesta de Correa y en el proyecto de Rosana Alvarado, sin duda, había un claro direccionamiento hacia Bucaram, Mahuad y Alarcón. Correa tampoco se olvidó de Lucio Gutiérrez y dijo que no estaba de acuerdo en que Gutiérrez reciba una pensión como exmandatario y otra como coronel en retiro.

En conclusión, Correa dijo: “Apoyo totalmente la moción de que se revisen las pensiones vitalicias de presidente y vicepresidente, que las quiten, en caso de volver a trabajar y que las eliminen para aquellos que entraron por la trastienda, que no ganaron elecciones, sino que se metieron por la ventana”.

Veamos si la idea de Correa de eliminar la pensión vitalicia a los exmandatarios, de acuerdo con su particular criterio y con el proyecto de Rosana Alvarado, se cumple. Ahora, la información que circula es que Correa ha sido contratado por la TV rusa RT (Russia Today), con seguridad va a recibir una remuneración, esperamos que sea consecuente con lo que él y Rosana Alvarado propusieron y no cobre la pensión vitalicia. “Cuando me toque a mí”. (O)