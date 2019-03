Lenín Moreno denunció hackeo de sus dispositivos móviles

El presidente de la República Lenín Moreno agradeció este viernes el manifiesto de la Asamblea Nacional, emitido el jueves, luego de la filtración de fotos de su intimidad familiar.

En su visita a la parroquia El Laurel, cantón Daule (Guayas), Moreno censuró el "comportamiento canallesco" de quienes accedieron a su iPad y al de su hija para obtener gráficas.

La Asamblea en ese sentido rechazó la violación a la intimidad del primer mandatario.

"Cuando tú llamas a tu padre, a tu madre, a tu novio, a tu novia, no quieres que nadie te esté escuchando; cuando hablas con tu hija, no quieres que nadie te esté escuchando; cuando tienes intimidad en el hogar, estás comiendo algo, bailando, no quieres que eso se difunda al menos que sea tu voluntad", subrayó Moreno.

A través de cuentas de la redes Twitter y Facebook y desde un portal de Internet se han divulgado imágenes y videos de la vida familiar de Moreno, así como conversaciones del mandatario.

Un portal incluso denuncia supuestos vínculos del gobernante con una empresa creada en un paraíso fiscal. Moreno ha negado esas acusaciones.

En el acto de entrega de ayudas a afectados por el invierno, incluidos adultos mayores y personas con discapacidad, el jefe de Estado dijo que su Gobierno, "a diferencia del anterior", ha rescatado el respeto, la tolerancia y "sobre todo la defensa de los derechos de las personas".

Dijo que no lo iban a amedrentar y que seguiría su lucha contra la corrupción.

El presidente, sin dar nombres, aseguró conocer el origen de las filtraciones: "Sabemos quién paga esto. Sabemos perfectamente. Está identificado con los que se llevaron miles de millones de dólares en la década pasada", en la que gobernó su antecesor y exaliado Rafael Correa (2007-2017).

Moreno, quien fue vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, mantiene una pugna con el exgobernante, quien vive en Bélgica y se convirtió en su principal opositor tras la ruptura del oficialismo.

En 2017, Moreno acusó a Correa de espiarle a través de una cámara oculta en el despacho presidencial que supuestamente era manejada por el exgobernante desde su teléfono celular. (I)