Alcalde electo Darío Macas anuncia auditorías al cabildo machaleño

Machala -

Con 98,85% de actas escrutadas en el Consejo Nacional Electoral de El Oro el candidato a alcalde de la coalición “Juntos Haremos Historia” Darío Macas Salvatierra, obtiene el 32,87% de votos y gana la alcaldía de Machala sobre los 22,92% de votos que obtuvo el actual alcalde de Machala, Carlos Falquez Aguilar, del PSC.

Macas anunció que entre sus primeras acciones como alcalde electo de Machala impulsará la realización de dos auditorías (interna y externa) al Municipio de la capital orense así como a las cinco empresas públicas creadas por la administración saliente.

Desde este miércoles inició la campaña “Ciudad Limpia” que consiste en enviar grupos de trabajo a diferentes sectores de Machala a fin de blanquear los murales que fueron utilizados en su campaña y exhortó a los demás candidatos a emular la acción.

Mención a contratistas

El nuevo alcalde exhortó a los contratistas que no firmen un solo contrato más, “en caso de firmar un solo contrato, Darío Macas los desconocerá” y se anticipó “no quiero que se diga que Darío Macas es un hombre odiador, no, esto a favor de Machala, los ciudadanos han votado por un nuevo proceso de trabajo y vamos a iniciar con una nueva ruta, por lo tanto, no podemos ser cómplices y encubridores de aquello”.

Anticipó que bajo su administración, los machaleños tendrán un “municipio amigable, pacífico, accesible”. Volviéndose a referir a los contratistas refirió “los atenderé a todos, pero tengan cuidado con lo que van a conversar con Darío Macas, conmigo no hay paquetitos, no hay favores, estaré grabando todas las reuniones y de ser el caso en flagrancia automáticamente irán a la cárcel”.

“Hablé con el presidente Lenín Moreno para (apenas asuma el mando) el desembolso de los 70 millones de dólares para el proyecto de la construcción del nuevo sistema de agua para Machala” explicó. (I)