Los venezolanos, hastiados, aguantan el segundo apagón

Caracas -

El chavismo extendió por 24 horas más, hasta hoy, la suspensión de actividades laborales y educativas por el masivo apagón que afecta desde el lunes a la mayor parte del país.

La vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro denunció inicialmente un ataque por “medios electromagnéticos”, luego el régimen dijo que fue por un incendio provocado por un “ataque terrorista”.

Maduro anunció que ha “prorrogado la suspensión de actividades escolares y laborales”. La falla eléctrica se registró 18 días después del más grande apagón en la historia de Venezuela. El daño se produjo en la central hidroeléctrica de Guri, que genera 80% de la energía que consume este país de 30 millones de habitantes.

"Un evento de esa naturaleza jamás se había suscitado en la historia del sistema eléctrico venezolano y deja en evidencia la ausencia de límites de estos terroristas amparados por las cúpulas guerreristas (...) que ejercen el poder en Estados Unidos", sostuvo un comunicado gubernamental.

Las instalaciones eléctricas venezolanas se encuentran militarizadas desde 2013 y su acceso está restringido.

“Es una verdadera desgracia, una crisis humanitaria, aquí se trabaja con las uñas”, se quejó Noe de Souza, de 36 años y dueño de una panadería, de las pocas que estaban abiertas.

Además de la capital, el corte afecta a 21 de los 23 estados.

El anterior masivo apagón de una semana afectó con dureza a los hospitales, ya castigados por la falta de insumos y medicinas. Según oenegés, una decena de pacientes murieron a raíz de los cortes. “Si no vuelve la luz, tenemos el problema de que no nos dializan”, se lamentó Nelson Rosales, de 80 años, en un hospital de Caracas.

“Suponte tú que la luz llegue el jueves, ¿qué pasa si llega el jueves?; nos morimos todos”, advirtió este hombre que está en diálisis desde hace diez años.

“Sin luz, sin plata y sin agua y con Maduro presidente... cómo vamos a estar”, comentó resignado Rafael Sánchez, que caminó dos horas y media para llegar a su trabajo, una pizzería que estaba a oscuras y semicerrada.

Expertos del sector eléctrico atribuyen las fallas a la falta de inversión en la infraestructura y a millonarios casos de corrupción, desde que, en 2007, el fallecido presidente Hugo Chávez nacionalizó el sector eléctrico.

José Aguilar, un experto en la red eléctrica local, dijo que tanto las imágenes de un incendio que el gobierno compartió el martes así como información de los ingenieros en el campo, indican que el incendio -que habría ocasionado el segundo apagón del lunes por la noche- comenzó dentro de uno de los tres transformadores críticos cerca de la hidroeléctrica de Guri. Aguilar atribuyó el incendio a la negligencia, afirmando que los equipos que facilitan el paso de la corriente eléctrica no se mantienen regularmente.

“No hay ninguna explicación sensata, creíble (...), ya no es un ciberataque o un pulso electromagnético, ahora es un sabotaje, cuando ellos tienen militarizadas cada una de las instalaciones eléctricas”, criticó el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países.

Johnny Vargas, trabajador de restaurante, se dijo frustrado. "Lo que provoca es irse más bien para afuera, a buscarse otro rumbo, porque aquí Venezuela no tiene chance ya, no tiene vida. Ya la gente no puede trabajar, no podemos hacer nada". (I)