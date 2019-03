Pachakutik toma mando de Tungurahua, prefectos electo y en funciones se reúnen

Ambato -

La mañana de este martes 26 de marzo -dos días después de las elecciones seccionales 2019- se reunieron los prefectos de Tungurahua electo Manuel Caizabanda -del movimiento Pachakutik- y en funciones Fernando Naranjo -quien estuvo cuatro periodos, dos de ellos con auspicio de Alianza PAIS-, en medio de la expectativa por conocer detalles de cómo será el trabajo de la nueva autoridad a partir de mayo.

Naranjo aseguró que en la provincia no habrá transición en la gestión de uno a otro prefecto porque lo que existirá es continuación y una gestión mucho más positiva porque toda la información no va a ser transferida en forma aislada, ni habrá reuniones de trabajo para ver qué se pasa y qué no, que todo será entregado formalmente y como es debido, que así lo dispondrá.

Aseveró que ha dispuesto que todas las áreas del gobierno provincial entreguen en forma detallada la situación en que se encuentra cada uno de los trabajos, cuáles son los compromisos, cuáles son las gestiones pendientes, qué es lo que se tiene que hacer para conseguir que la decisión ciudadana que está planteada en la agenda Tungurahua se vaya cumpliendo en forma progresiva.

Luego del agradecimiento a la población de Tungurahua, Caizabanda aseguró que la confianza ciudadana quiere revertirla con una buena planificación, ante lo cual se comprometió a revisar el modelo de gestión para que las cosas positivas continúen y sean mejoradas las que se tengan que encaminar por ese sendero.

Invitó a la unidad de la población, además para que a partir del 14 de mayo se sume a la planificación hacia un norte, hacia un buen horizonte para los tungurahuenses porque el objetivo es dejar una buena herencia a las futuras generaciones.

Caizabanda aseguró que hasta el momento aún no tiene escogido los nombres de los directores departamentales que le acompañarán en el gobierno provincial, aunque anunció que el cambio será total y con personas escogidas por su capacidad técnica, que no será como pago político a nadie. (I)