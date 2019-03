Promineros de Girón se dan por perdidos en la consulta popular

Girón -

La mirada de grupos a favor y en contra de la minería en Ecuador se centró en este cantón azuayo: Girón, donde se realizó la consulta popular para decidir si el proyecto minero Loma Larga continúa o se suspende.

El único percance ocurrió en un recinto (el 27 de febrero) donde dos mujeres no recibieron la papeleta de la consulta con la pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsacocha (Quimsacocha)?

El tema fue verificado por el observador internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Heriberto Calvo, quien llegó al recinto cerca del mediodía, y tras hablar con la coordinadora del recinto indicó que esto lo generó la instalación tardía de la Junta Receptora del Voto, conformada mayoritariamente por vocales suplentes.

Hasta las 13:00 se resolvió un caso y se esperaba que la otra electora regresara para que complete su votación. Y aunque en Girón estaban empadronadas 15.363 personas, para el observador que no se hayan entregado esas dos papeletas tiene una incidencia relevante. “A nivel de todo el colegio (recinto) puede que no sea grande, pero a nivel de las personas que no pudieron ejercer el derecho al voto completo sí es grave. Es una incidencia importante”, comentó.

En la parroquia San Gerardo –que recibió unos $ 3’000.000 como regalías anticipadas del proyecto minero, al parecer la gente no estuvo convencida, por eso Víctor Barreto, del colectivo prominero Juntos por el desarrollo de Girón y San Fernando, se resignó a perder. Pero alegó que tienen más argumentos legales para impulsar la explotación.

John Arévalo, teniente político de San Gerardo, ratificó que aunque el tema es político y divide a la población, no hubo altercados.

De ganar el No la historia minera del país cambiará, indicó Arturo Quizhpe, del Observatorio de Transparencia de la Consulta, porque la gente prefirió cuidar sus fuentes de agua frente a lo que considera una arremetida de empresas internacionales.

El presidente de la Junta Electoral del Azuay, Hernán Morales, advirtió que los resultados de la consulta popular se contabilizarán al último, luego de las autoridades seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana. (I)

ELECTORALES

Plazo para resultados

La Junta Electoral del Azuay no da una fecha para anunciar los resultados de la consulta; asegura que será dentro de los diez días que les otorga la ley electoral.

Custodia militar

De los 1.322 militares que custodiaron la provincia, 250 se destinaron a Girón por la consulta.