Largas filas por conocer lugar de votación en Guayaquil

Por descuido, trabajo y desconocimiento de cómo consultar el lugar de votación, hubo largas filas esta semana en las mesas de información que habilitó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Guayaquil, y que hoy funcionarán en los recintos, según John Gamboa, director de la Delegación Electoral del Guayas.

En la provincia se instalaron cerca de 100 mesas de información en centros comerciales, universidades, instituciones públicas y en la delegación, que atendieron de 09:00 a 17:00.

El ciudadano, que aún no conoce su lugar de votación, debe presentar su cédula de identidad en los recintos y un delegado del CNE le ayudará con el detalle de dónde está empadronado..

Gamboa explicó que no es la única forma de conocer el lugar de votación. También se puede consultar en el sitio web del organismo: www.cne.gob.ec, marcando al teléfono 150 o en facturas emitidas por supermercados y farmacias.

Fergie Córdova, delegada del CNE, señaló que desde el lunes pasado hubo mayor presencia de ciudadanos en las mesas de información e indicó que muchos cuestionaron que se les haya cambiado de recinto: “Algunos dicen que no conocen el recinto, pero nosotros les decimos lo que nos arroja el sistema”.

Alberto Lozano, de 60 años, admitió que por descuido no consultó con tiempo su lugar de votación. “Yo soy dejado en este asunto y también porque el trabajo no me da tiempo”, explica el ciudadano.

En cambio, Reina Jiménez, de 41 años, aseguró que consultó a pocos días de los comicios, el pasado miércoles, porque no encontraba una mesa de información. Dijo que “de casualidad” la vio en el Registro Civil sur y aprovechó: “Ya me ha pasado que cuando voy a votar me han cambiado el recinto y ya desde dos elecciones pregunto para no tener sorpresas”.

En las mesas instaladas hubo tres delegados electorales, el primero consultó en el sitio web con el número de cédula del usuario, el segundo anotó en un papel recortado a mano de un cuaderno el recinto, zona, dirección y junta; y el tercero, se dedicó a capacitar a quienes, en ese entonces, se enteraron que estaban designados como miembros de las JRV.

En los puntos de información realizaron una rápida capacitación a quienes fueron designados MJRV. Foto: Belén Zapata.

El capacitador Álex Anchundia afirmó que las enseñanzas fueron rápidas, alrededor de 10 a 15 minutos. Dijo que se los refuerza más en el conteo: “Les damos una capacitación de acuerdo a lo que fueron asignados y cómo deben contabilizar los votos”.

Detalle: Aplicación móvil

Otra forma de consultar el lugar de votación es a través de la aplicación móvil: CNE - Lugar de Votación 2019 – Ecuador, disponible para Android.

Para descargarla, el usuario debe ingresar a Play Store e instalarla. Esta proporcionará los datos del recinto y junta. Además, la aplicación dispone de un mapa que señala la ubicación exacta del recinto electoral. (I)