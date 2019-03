Cinco leones y otros animales son removidos de un zoológico de Gaza

Gaza -

Más de 40 animales, entre ellos cinco leones, monos y puercoespines, serán sacados del zoológico de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde vivían en "terribles condiciones", anunció este miércoles una organización de protección de animales.

Los animales serán examinados a fines de marzo, luego transportados desde el enclave palestino -sometido a bloqueo- a una reserva de Jordania, unos 300 km más lejos, precisa un comunicado de la asociación británica Four Paws.

El propietario del zoo de Rafah no respondió a las preguntas, pero Four Paws indicó que el traslado de los animales fue convenido con él tras "semanas de arduas negociaciones". No se han precisado los términos del acuerdo.

Esto fue noticia cuando cuatro cachorros de león apenas nacidos murieron de frío en enero. Semanas más tarde, a una leona se le amputaron sus garras, bajo anestesia, para permitir a los visitantes jugar con ella.

"Estamos felices de poner fin a este horror" declaró el jefe de la misión de Four Paws, Amir Khalil, quien calificó las condiciones de vida de los animales del zoológico de "terribles".

La organización precisó que había recibido más de 150.000 firmas pidiendo el cierre del zoológico.

Atrapados entre el Mediterráneo, Israel -que cierra las fronteras- y Egipto, que permite con cuentagotas el paso de viajeros, los dos millones de gazatíes sufren desempleo, pobreza y amenazas de guerra. (I)