Uruguay sí reconoce como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro y enviará delegado a posesión

Caracas -

El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa criticó a la oposición venezolana al explicar el envío de representantes a la investidura de Nicolás Maduro, mientras la cúpula militar del chavismo reafirmaba su apoyo al mandatario.

En Venezuela "hubo elecciones, la oposición no se presentó, la oposición tiene su rol también allí, su cuota de responsabilidad", expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay ante las críticas formuladas al gobierno por la oposición política por su cercanía con Caracas.

"Asume un presidente", dijo Nin Novoa a periodistas, en declaraciones difundidas por emisoras locales, en las que además enfatizó que su país tiene una postura totalmente distinta a la del Grupo de Lima, que desconocerá al nuevo gobierno de Maduro, quien asumirá por otros seis años el próximo jueves.

"Los gobiernos no reconocen gobiernos, los gobiernos reconocen Estados, los que reconocen gobiernos son los politólogos", manifestó el ministro uruguayo.

"El Estado de Venezuela es un Estado con el cual tenemos relaciones y nos parece que una política de confrontación y aislamiento no es la más beneficiosa (ni) la más buena para encontrar una solución a los problemas que Venezuela tiene, que por cierto sabemos que tiene", abundó.

"No tenemos competencia, no tenemos autoridades. ¿Cómo vamos a tipificar a un gobierno, si es legítimo o no es legítimo?", se preguntó, y tomó distancia de la postura del Grupo de Lima que considera ilegítimo al gobierno de Maduro.

"El Grupo de Lima es como los 'autoconvocados': está por fuera de toda institución orgánica", lanzó Nin Novoa, haciendo alusión a un grupo de la sociedad civil uruguaya encabezado por productores rurales que desde 2018 pide al gobierno medidas para disminuir los costos de funcionamiento del Estado y paliar las dificultades que atraviesan algunos sectores, en particular en áreas rurales de producción agropecuaria.

Los países del Grupo de Lima "no tienen competencia como para andar calificando a los presidentes que asuman o que dejen de asumir", concluyó el canciller.

"Hay organismos de concertación política en el hemisferio", sostuvo Nin Novoa.

Precisamente su partido, el Frente Amplio (FA, izquierda), expulsó en diciembre de sus filas al secretario general de la OEA, el excanciller uruguayo Luis Almagro, por sus constantes denuncias sobre la crisis en Venezuela.

La decisión del gobierno de Tabaré Vázquez de tener representantes en la asunción de Maduro el jueves, generó una andanada de críticas en Uruguay.

Fidelidad de militares a Maduro

En tanto, el alto mando de la Fuerza Armada venezolana respaldó este martes al presidente Nicolás Maduro de cara a su juramentación el jueves para un segundo mandato, desconocido por la mayoría opositora del Parlamento y parte de la comunidad internacional.

La Fuerza Armada expresó "irrestricto apoyo y lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro como presidente constitucional" y "comandante en jefe para el período 2019-2025", según un comunicado leído ante la prensa por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, acompañado por el resto de la cúpula castrense.

El gobernante socialista se juramentará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en lugar de hacerlo, como dicta la ley, frente al Legislativo, cuyas decisiones desconoce esa corte tras declararlo en desacato en 2016.

Este martes Maikel Moreno, presidente del TSJ, de línea oficialista, convocó a Maduro para su juramentación el jueves a las 10:00.

El Parlamento, que calificó de usurpador a Maduro el pasado sábado, empezó este martes a debatir fórmulas para impulsar una "transición política".

Calificándola de 'injerencista', Padrino manifestó "profunda indignación y categórico rechazo" a la declaración del Grupo de Lima, que pidió el pasado viernes al mandatario abstenerse de tomar posesión y traspasar el poder a la Asamblea Nacional.

El ministro consideró "aberrante" que el Grupo de Lima condenara además "cualquier provocación o despliegue militar" de Venezuela que "amenace la paz de la región", tras un incidente con Guyana por la interceptación de buques de la trasnacional estadounidense ExxonMobil en una zona marítima cuya soberanía reclaman ambos países.

Caracas sostiene que el capitán de una de las naves de exploración sísmica reconoció estar en aguas venezolanas.

"Muy lejos de aceptar tan aberrante planteamiento, intensificaremos la presencia y las medidas de vigilancia en todos los rincones de la nación", advirtió Padrino.

Refiriéndose a la controversia por el Esequibo, extensa zona con riqueza minera y un mar territorial con reservas de crudo, el oficial acusó a la oposición de tomar "una actitud entreguista y genuflexa" por apoyar íntegramente el exhorto del Grupo de Lima.

El pasado 29 de diciembre, una comisión del Parlamento cedió en su pugna con el gobierno de Maduro para respaldar la interceptación de los buques.

El gobernante fue reelegido el pasado 20 de mayo en comicios boicoteados por la oposición, que denunció un fraude, y desconocidos por Estados Unidos y la Unión Europea, que este martes reiteró su llamado a una nueva elección presidencial "libre y justa" en Venezuela. (I)