Exasesor de Ana Galarza la denunció en Fiscalía por supuestos diezmos

Quito -

A cinco días de que la asambleísta del Movimiento CREO Ana Galarza conminara a su exasistente Lenín Rodríguez presente una denuncia formal en la Fiscalía sobre los supuestos actos de corrupción ocurridos en el despacho de la legisladora, él entregó este martes en la Fiscalía una denuncia formal para que se investigue una concurrencia de delitos.

Rodríguez llegó a la Fiscalía General acompañado de su abogado, Luigui García, quien es legislador alterno actualmente. El ex asesor legislativo señaló que de la misma forma que él se le conminó a presentar la denuncia, él instó a la asambleísta Galarza para que se sometan al polígrafo. "Así se verá quien dice la verdad".

García señaló que esta noticia ya se conoció el 2 de enero pasado mediante las redes sociales y lo que se presentó el martes fueron documentos que comprobarían la realización de delitos como concusión, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documento falso. El legislador alterno y abogado de Rodríguez mencionó que este caso debería ser analizado por el Pleno de la Asamblea y adelantó que si a él lo principalizan, presentaría la denuncia en el Legislativo.

En la denuncia, Rodríguez pidió a la Fiscalía investigue no solo a Galarza, sino a su esposo Juan Francisco Sevill, a dos asesores y a un asistente de la legisladora.

El jueves pasado, Galarza entregó un documento a la Fiscalía pidiendo que la institución haga una investigación a fondo de los hechos de supuesta corrupción que se denunciaron en diversas redes sociales. El objetivo, señaló la legisladora, es que se llegue a la verdad de lo que ocurrió realmente y calificó a todo lo dicho por su exasistente como "mentiras".

El pedido de la legisladora llegó a solo horas de que circuló un audio en redes sociales en el que Rodríguez hablaba de actos de corrupción en el que estarían involucrados colaboradores del despacho de Galarza, así como también otros asambleístas.

Roberto Calderón, abogado de Galarza, afirma que las acusaciones que hace el exasistente de su cliente son infundadas. Adelantó que la legisladora dará todas las facilidades a la Fiscalía (acceso a su personal, a sus computadoras, a sus cuentas, a sus números telefónicos...) para que se desvirtúen estas "acusaciones maliciosas".

Para Galarza, el comportamiento de Rodríguez no sería "gratuito", por lo que cree se debería investigar sus cuentas.

"No hace falta ser la persona más brillante del mundo para saber que esta es una estrategia orquestada para dañar la imagen no solo mía, sino de algunos asambleístas que hemos salido a frentear temas de corrupción", apuntó Galarza, al tiempo que aseguró que no se desafiliará de CREO y que tiene todo el respaldo de Guillermo Lasso, líder de esa tienda política.

Tanto Calderón como Galarza aseguran que el denunciante no solo no tiene credibilidad, debido a que asesoraba a la exasambleísta Norma Vallejo para que los señalamientos de diezmos contra ella queden en la impunidad, sino que tampoco tiene pruebas concretas que demuestren sus acusaciones. (I)