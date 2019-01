Ronald Cedeño: ‘En la red pública no se diagnostica el virus del papiloma humano’

En la red pública del Ecuador se tratan los efectos que puede dejar el virus del papiloma humano (VPH) como las verrugas o el cáncer de cuello de útero, dice Ronald Cedeño, director nacional de Estrategias de Prevención y Control del Ministerio de Salud Pública (MSP). Explica que en los entes del Estado no se diagnostica el virus.

¿Cuál es la incidencia del virus del papiloma humano?

El virus del papiloma humano (VPH) es el agente infeccioso que puede producir algunas manifestaciones clínicas, realmente es bastante común en la población general, el problema es que no siempre presenta síntomas.

(...) El VPH tiene una gran cantidad de tipos virales, más de 150, de los cuales algunos son cancerígenos, entre los más frecuentes que circulan en Ecuador son el tipo 16 y 18, estos sí son responsables de muchos de los casos de cáncer de cuello cérvico uterino. Los que no son cancerígenos lo que producen son verrugas genitales que tienen posibilidad de tratamiento.

A las embarazadas se les hace el examen para detectar el VIH/sida. ¿Se hace para detectar el VPH?

Lo que ocurre en una embarazada o en cualquiera de edad fértil que vaya al chequeo ginecológico es mirar la presencia de verrugas a través del examen físico. Si las tienen se recomienda la cesárea, mientras no haya verrugas no hay riesgo en el nacimiento natural vía vaginal con respecto al VPH.

En las embarazadas ofertamos un paquete de prestaciones básico que incluye algunas pruebas diagnósticas como las rápidas de sífilis, el diagnóstico de malaria sobre todo para las zonas endémicas y vamos a incorporar las pruebas rápidas de hepatitis que tendremos disponible en los próximos meses en el país.

¿Cuál es el porcentaje de pacientes que tienen el VPH en Ecuador?

Registrado los casos de cáncer de cuello uterino que a nivel mundial es el cuarto más frecuente en mujeres y el séptimo en población general. En Ecuador hay una tasa de incidencia de 29 casos por cada cien mil habitantes.

¿Cómo se detecta el VPH en los hombres?

No, realmente hay muy poca cultura de ir a un servicio médico cuando no tenemos nada y nos sentimos bien, entonces es complicado porque al no generar síntomas muy pocas personas logran percibir que tienen el virus sin haber desarrollado la enfermedad.

¿Pero en la red pública tienen datos de cuántos diagnosticados hay?

El diagnóstico es del cáncer (de cuello uterino) o de las verrugas genitales, no se diagnostica el virus. Una vez que empiezan las reacciones como el cáncer, hay cómo tratar lo provocado por el VPH. Cuando el cáncer es detectado en estadios tempranos O, I o II tiene altas probabilidades de curación.(I)