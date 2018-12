La gasolina súper se ajustará cada mes, según los precios internacionales

Explicó que a partir de enero, los gremios de transporte público, comercial, así como el sector exportador camaronero, atunero y otras pesquerías se beneficiarán directamente de las compensaciones por el ajuste de precios de venta de las gasolinas extra y ecopaís, así como por la liberación del precio de venta de diésel (que variará de acuerdo al mercado internacional).

Mi carro se llenaba con $ 17 y ahora con $ 26, casi el doble. Ya no puedo ni siquiera salir al centro. (...) El carro se daña porque el octanaje de la Eco no sirve, por eso ponemos Súper, no es un carro de lujo”. Mercy Muñoz, conductora