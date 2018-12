Exfuncionario que denunció por 'diezmos' a María Alejandra Vicuña rindió versión

El exfuncionario legislativo, Ángel Sagbay, quien en una declaración juramentada señaló que por dos años hizo pagos a la entonces asambleísta y exvicepresidenta de la República María Alejandra Vicuña para mantenerse en su cargo, rindió este miércoles en la Fiscalía General del Estado versión dentro de la investigación previa abierta por los delitos de concusión y tráfico de influencias.

Sagbay, para no rendir mayores declaraciones a la prensa, explicó que esta versión era reservada. Acudió en el tercer llamado hecho por la Fiscalía: la primera vez no se dio porque Vicuña lo solicitó; y a la segunda él no acudió.

Antes llegó a la Fiscalía Andrés Páez, exasambleísta que denunció a Vicuña por los delitos de concusión y tráfico de influencias. Sobre esto último dijo que traía documentación sobre siete casos de familiares de la exvicepresidenta que ocupaban cargos públicos cuando ella ocupó ese cargo, entre ellos, quien fue gerente general del Hospital del Guasmo (Guayaquil), en Celec (Corporación Eléctrica del Ecuador) y el Ministerio de Educación.

Con esos nuevos casos, dijo Páez, serían 27 los parientes de Vicuña que fueron parte de la función pública.

En la lista de familiares, explicó el denunciante, estarían primos, sobrinos, tíos, dos hermanos y el padre de la ex segunda mandataria, Leonardo Vicuña.

Páez cree que la exvicepresidenta será llamada a rendir su versión una vez sean escuchados tanto él como Sagbay.

Fiscalía solicitó certificaciones de diversos tipos de algunas personas y parientes cercanos de la ex segunda mandataria, como su padre.

En este mismo caso, para este jueves a las 15:00 locales está convocada a rendir versión Karla Cecilia Obando. Ella también fue asesora de Vicuña cuando fue legisladora y aseguró haberle entregado dineros. (I)