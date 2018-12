Juan Carlos Troya, candidato de Alianza PAIS para Prefectura de Los Ríos

Quevedo -

Juan Carlos Troya hizo oficial el viernes su nominación como candidato a la Prefectura de Los Ríos por el movimiento oficialista Alianza PAIS, con miras a las elecciones seccionales del próximo 24 de marzo. En el proceso también se elegirán a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El aspirante a la Prefectura, quien se desempeña como alcalde de Valencia, se inscribió en Quevedo junto a la babahoyense Cecilia Andaluz, como su candidata a viceprefecta.

“El buró del movimiento me pidió que yo sea el candidato a la Prefectura. Lo conversé con mi familia y decidí aceptar, ya que siento que he sido parte de la transformación de la provincia como consejero provincial y mi propósito es que el desarrollo de la provincia fluminense no se detenga”, expresó.

Troya indicó que el próximo sábado 15 se hará desde las 11:00 en el coliseo Wellintong Chang Lua, de Quevedo, las primarias del movimiento, para conocer la lista oficial de los candidatos a las alcaldías de los 13 cantones de Los Ríos así como de sus concejales.

Las candidaturas se registrarán el 20 de diciembre en la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral. (I)