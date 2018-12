Corte de Justicia tiene seis meses para insistir a Interpol por alerta roja contra Rafael Correa

Quito -

Solo aportando hechos nuevos y en un plazo de seis meses son los requisitos para que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y su jueza Daniella Camacho pidan a la Interpol revisar su decisión de no dar paso a la alerta roja contra el expresidente Rafael Correa, dentro del juicio por el plagio de Fernando Balda.

Esos requisitos constan en el artículo 42 del Estatuto de la Comisión de Control de Ficheros de la Interpol (policía internacional, por sus siglas en inglés).

Los tiempos empezaron a correr desde las 04:00 de este miércoles, cuando la Oficina en Interpol en Ecuador recibió la notificación de su central en Lyon, Francia.

La Corte anticipó que dicha decisión no cumple con los requisitos del artículo 38 del Estatuto de la Comisión de Control, y está sujeta a revisión.

Felipe Rodríguez, abogado de Balda, rechaza que se diga que la negativa se dio porque se determinó una persecución política. Aclara que la respuesta oficial no habla del tema y explica que no dar paso a la difusión roja más bien demuestra que esa institución no quiere meterse en temas en los cuales hay políticos.

Es lamentable que para algunos en Ecuador un triunfo sea decir: 'miren, como no me van a capturar nunca voy a ser juzgado'. Cuando para un triunfo se debería decir 'fui juzgado y fui declarado inocente'. Aquí celebran el no ser capturado internacionalmente".

Felipe Rodríguez, defensa de Fernando Balda.

De todas formas no descarta que en la decisión pudo haber influido la visita en España que hizo el consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, al también procesado Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia.

El auto de llamamiento a juicio es para Rodríguez la prueba nueva contundente que debe presentar la Corte a la Interpol. Ahí, agrega, constarían en más de 80 páginas los indicios que prueban la autoría y participación de Correa en el plagio. Este aún no sería de conocimiento de Interpol, dijo, porque Correa ha interpuesto recursos que han impedido se ejecute.

Su abogado, Caupolicán Ochoa, cree que si la Corte insiste ante la Interpol revelaría una vez más “falta de imparcialidad” y una “actitud obcecada” porque se detenga a su cliente. “Espero que la CNJ en un afán por rectificar su procedimiento me conceda el recurso de apelación (al auto de llamamiento a juicio) que está interpuesto”.

La administración de justicia de nuestro país ha quedado en muy mal predicamento, pues se evidencia con toda claridad que no tuvo una actuación imparcial y es un acto de subordinación a los intereses políticos nefastos que están privilegiándose en el Ecuador".

Caupolicán Ochoa, defensa de Rafael Correa.

Ayer el presidente Lenín Moreno refirió que no es muy fácil que la Interpol apruebe la detención internacional de su excompañero de binomio y recordó que esta instancia tampoco aprobó la difusión roja de otros exmandatarios como Abdalá Bucaram, Alberto Dahik o Jamil Mahuad.

Los penalistas Jorge Zavala y Gonzalo Silva concuerdan en que fue exagerada la orden de prisión preventiva dispuesta contra Correa en este caso, y eso sería –según ambos– lo que Interpol interpretó como una vulneración de derechos constitucionales y universales. (I)