Juicio político contra María Alejandra Vicuña se queda sin piso tras su renuncia a la Vicepresidencia

Quito -

La salida de María Alejandra Vicuña de la vicepresidencia por renuncia irrevocable bloquea la intención de iniciarle un juicio político por el delito de concusión.

El expediente elaborado por Fabricio Villamar (CREO), respecto a la solicitud de enjuiciamiento político, contiene 20 páginas y el respaldo de 60 firmas, aunque le faltaba concretar las del bloque de la llamada Revolución Ciudadana.

El pedido de juicio contra Vicuña quedará en un anuncio, porque en ninguna parte de la Constitución vigente desde el 2008 se contempla la posibilidad de enjuiciar a un exvicepresidente de la República.

Algo similar sucedió con Jorge Glas, que cesó en sus funciones mediante Decreto Ejecutivo firmado por Lenín Moreno, el 4 de enero de 2018, mientras se tramitaba un juicio político, el cual no prosperó y quedó sin una definición pues ya no era vicepresidente.

Villamar comentó que “es imposible continuar con el trámite contra Vicuña porque la Constitución de Montecristi establece que no se puede seguir juicios políticos a expresidentes y exvicepresidentes”.

Ayer, Vicuña formalizó su renuncia ante la Asamblea. En el escrito destacó que desde que asumió el cargo tuvo ataques basados en calumnias e infamias de la peor calaña, porque “es mujer, porque es de izquierda... Que usaron a un individuo para forjar una “bajeza”. Que se defenderá como ciudadana y no desde la Vicepresidencia, que primero pensó en una licencia, pero que el país no se merece esta inestabilidad. “No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna”.

La Asamblea está convocada para hoy, a las 10:50, para conocer la renuncia de Vicuña, quien es investigada tras la denuncia de un excolaborador, Ángel Sagbay, de un supuesto cobro de ‘diezmos’.

Los bloques legislativos comenzaron a debatir sobre el perfil del reemplazo de Vicuña. La legisladora Ximena Peña, coordinadora del bloque Alianza PAIS, reveló que plantearán al primer mandatario que incluya en la terna el nombre de Elizabeth Cabezas, actual presidenta de la Asamblea. Mientras, otros bloques como PSC, SUMA, CREO y BIN consideran que los integrantes de la terna deben ser de fuera del movimiento oficialista. (I)

Indagación

Ángel Sagbay, exasesor de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, no acudió ayer a dar su versión dentro de la indagación que inició la Fiscalía tras su denuncia de un supuesto cobro de ‘diezmos’. Ana María Ontaneda, abogada de Vicuña, aseguró que a pesar de que constató que Sagbay fue notificado, él no asistió sin dar explicaciones. Ontaneda dijo que ella llegó a la versión para presentar preguntas de descargo. (I)