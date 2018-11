Proforma 2019 ha sido factor de peso en crisis de gabinete

Quito -

La proforma presupuestaria 2019 sería un factor de peso en el reciente pedido de renuncia a todos los ministros por parte del presidente Lenín Moreno.

Al menos, el renunciante ministro de Educación, Fander Falconí, explicó en su cuenta de Ttwitter: “Como no estoy de acuerdo con el recorte a la educación pública ecuatoriana en el presupuesto del Estado 2019, me retiro”.

Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, la proforma 2019, que se ha caracterizado por recortes a sectores como universidades, y cálculos optimistas, ha generado niveles de conflictividad a lo interno del Gobierno. Considera que algunas personas del gabinete han debido tomar posiciones, pues la proforma está marcando la política económica. Para Acosta, este será el momento para poner en el Gobierno a personas más alineadas con la política gubernamental.

Sin embargo, para Acosta no es que se va a derechizar el gabinete, pues más bien la política del régimen ha sido de un tibio ajuste, que va perdiendo aliados de lado y lado. Para el analista, lo que podría suceder es que los nuevos colaboradores del régimen estén alineados en una política de no tocar los grupos de presión y por tanto, no haya políticas de ajuste. Comentó que también podría ser una forma de medir lealtades hacia el presidente Moreno.

Es que luego de la presentación de la proforma, varios ministros se mostraron contrarios a los recortes presupuestarios.

Las alertas vinieron desde carteras como Transporte, Educación, Salud, Agricultura, entre otros. Sin embargo, ayer el más visible fue Falconí, quien dijo que en la proforma para 2019 “no habría un solo centavo para el mantenimiento de 12.333 unidades educativas públicas”. Pidió que se retire esta proforma y se nombre un equipo técnico de alto nivel y se alcancen acuerdos por el bien del Ecuador.

De acuerdo con Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico, organismo que trata la proforma, es cierto que varios ministros y representantes de organizaciones plantearon sus necesidades, pero finalmente se ha hablado de la necesidad de optimizar. En todo caso, dijo que el informe aprobado por la Comisión, que será tratado el martes o el jueves por la Asamblea, se incluyeron 17 recomendaciones, justamente relacionadas con el tema de universidades, salud y educación, los recursos para jubilación, entre otros.

Para Albornoz, es importante que se debata la proforma y que finalmente la Asamblea se pronuncie sobre esta. Es que si no se la llega a aprobar pasaría por el ministerio de la ley, lo cual no sería una buena señal ni dentro ni fuera del país.(I)