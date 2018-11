Enrique Pita: ‘No permitiré que se escamoteen votos’

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, asegura que no habrá ‘amarres’ y cree que el organismo debe depurarse.

Los vocales Luis Verdesoto y Esthela Acero critican que han integrado una mayoría.

Fui propuesto por una organización política no por mi vinculación política, sino porque consideraron que con mi experiencia les garantizaba idoneidad, honestidad y eficiencia. No creo que se dé algún tipo de circunstancias, de amarres sobre decisiones que convengan a una organización. Yo no voy a permitir que nadie escamotee un voto de ninguna organización.

No es militante de CREO, ¿pero simpatiza?

Lo que simpatice o no simpatice es irrelevante. Simpatizo con la democracia, con la idea que tenemos que tener un CNE fuerte. Que cuando proclamemos los resultados la gente los acepte.

¿Le inquieta lo que se hizo en la década pasada en el CNE?

Es nuestra obligación revisar, porque la práctica de quienes estuvieron vinculados era contratar gente. Al CNE hay que mirarlo.

¿Revisarán las decisiones del CNE transitorio?

El transitorio no tuvo tiempo. Pero si hay algo que criticarle es porque no hizo lo que tenía que hacer, que tuvo la oportunidad, como haber iniciado la depuración.

Hay otras decisiones que se tomaron.

No tengo razones todavía para dudar, pero espero que se hayan llenado de razones, porque tampoco se trataba de tomar decisiones solo porque iban en contrario de lo que los otros habían hecho.(I)