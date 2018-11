Ecuador mantendrá etiquetado de alimentos por salud

Quito -

Con una feria de alimentos saludables y emprendimientos agropecuarios, los ministerios de Agricultura y de Salud buscan prevenir y concientizar sobre la enfermedad de la diabetes en el día mundial de su conmemoración.

En Quito, en la plazoleta del Ministerio de Agricultura se colocaron -este miércoles- stands exhibiendo productos como lechuga, tomate, frutilla, vainitas. Además se explicó en qué consiste una alimentación saludable, qué son los alimentos hiperprocesados, el semáforo de alimentos procesados con los contenidos de azúcar, sal y grasa.

También cuáles son los factores de riesgo en los adultos.

Hubo además representaciones artísticas.

Xavier Lazo, ministro de Agricultura, hizo un llamado a los consumidores para que apoyen las iniciativas de los pequeños productores y fomentar el consumo de productos orgánicos y frescos.

El Gobierno anterior estableció un etiquetado de alimentos procesados como una manera de que la ciudadanía sepa los contenidos de esos productos.

La ministra de Salud, Verónica Espinosa, dijo que el etiquetado en esencia no va a tener cambios y que lo que se está revisando es la política en relación a los edulcorantes y cómo medir su contenido cuándo son líquidos en lugar de sólidos.

"La problemática no está en el etiquetado, por ejemplo, en el consumo de la leche; si bien la preocupación es por la disminución del consumo de los lácteos vemos que es un fenómeno mundial, que no pasa solamente donde existe etiquetado y que probablemente está relacionado con que se ha reemplazado el consumo de la leche por el de las bebidas azucaradas, que es algo que no es deseable", dijo Espinosa.

La funcionaria acotó que la industria ha modificado la formulación de los alimentos para que tengan semáforo más amarillo o más verde lo que, a su criterio, muestra que no se está disminuyendo el mercado sino sustituyendo el mercado de los alimentos por alternativas más sanas.

Estimó que en el 30% de los alimentos procesados se modificó la receta para ajustarse a un etiquetado más saludable. (I)