Exministra Ledy Zúñiga en Fiscalía da versión sobre dispositivos electrónicos

La exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, llegó este viernes a la Fiscalía para rendir su versión dentro de una investigación abierta debido a un informe de Contraloría, con indicios de responsabilidad penal (IRP), relacionado al contrato de adquisición y funcionamiento de dispositivos electrónicos de vigilancia, firmado por más de $ 13 millones.

Según Zúñiga, de la revisión que ha hecho al informe emitido por Contraloría, ella cree que es importante destacar que en ninguna parte del documento se establece un sobreprecio en cuanto a la compra de dispositivos. "Esto ratifica la transparencia con la que se realizó el proceso de compra", dijo la exsecretaria de Estado.

La exfuncionaria del gobierno de Rafael Correa resaltó que en cuanto conoció de los IRP de la Contraloría, fue ella mismo quien compareció ante la Fiscalía para pedir que se despachen algunas diligencias. Para Zúñiga eso es muestra de la apertura y el compromiso que tiene para aportar en esta investigación.

Exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, llega a la FGE para rendir versión sobre un informe de Contraloria que señalaría irregularidades en la adquisición de dispositivos electrónicos. @eluniversocom pic.twitter.com/RghPU5BNjV — Santiago Molina (@santiagomolinao) 9 de noviembre de 2018

A finales de octubre pasado, Contraloría señaló que determinó indicios de responsabilidad penal contra Zúñiga y otros exfuncionarios en un examen especial, a las etapas precontractual, contractual y ejecución del contrato suscrito con la empresa china China National Electronics Import & Export Corporation (Ceiec).

"He revisado el informe de Contraloría y varias de las conclusiones hacen referencia a la ejecución del contrato en una etapa en la que yo ya no era ministra. Yo dejé el cargo en 2017, en mayo, y hay observaciones que refieren a etapas en las que ya no estaba como ministra de Justicia", explicó la exfuncionaria, al tiempo que dijo que el Ministerio de Justicia adquirió estos dispositivos, no por iniciativa propia sino porque existía una disposición legal.

Al ser consultada sobre la calidad del grillete que se retiró Fernando Alvarado antes de fugarse, la exministra Zúñiga respondió que explicó que no llegaba a dar una versión por ese caso, pero aclaró que los mismos reportes y las autoridades actuales demuestran que el dispositivo no tenía fallas antes de que se generara la alerta.

Dijo que no sabría contestar cómo se fue Alvarado, pues el hecho sucedió casi dos años después de que dejó de ser titular del Ministerio de Justicia. (I)