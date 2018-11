Cinthya Díaz: Se violó acuerdo para que mi esposo vaya a la C4

Cinthya Díaz denuncia que el gobierno de Lenín Moreno violó un acuerdo con ella para lograr que su esposo, el exvicepresidente Jorge Glas, sea llevado a un hospital desde la cárcel de Latacunga, donde está cumpliendo una sentencia de seis años por el delito de asociación ilícita.

¿Cuál era el acuerdo?

Que mi esposo salga, que permita que lo lleven al hospital, y que iba a estar tres días tratándose, e inmediatamente se iba a la C4 (Cárcel 4)...

¿Por eso accedió a ir al hospital?

Así es. La que hizo la negociación fui yo, porque yo lo convencí, creyendo en la palabra de un ser humano que no le puedo decir el nombre por obvias razones, pero fue en nombre del Gobierno...

¿Es funcionario de Gobierno?

Sí, y resulta que a mi esposo lo trajeron al HCAM (hospital Carlos Andrade Marín) y nunca le hicieron exámenes; mi esposo está muy mal todavía de salud...

Los médicos dijeron que su salud era estable...

Eso es mentira, es una falsedad total; los médicos recibieron presiones del Gobierno para que ayer (miércoles) mismo le dieran el alta (...), lo que hicieron fue ponerle un suero, que coma un poco, y mandarlo a Latacunga...

¿Le hicieron romper la huelga de hambre?

Así es, y la rompió porque yo lo convencí, porque había un pronunciamiento, creyendo en la palabra de una persona para que él coma, se hidrate, y luego decir que todo estaba bien. Todo lo que armaron fue para que él rompiera la huelga de hambre...

¿Por qué no puede dar el nombre del funcionario con quien llegó a un acuerdo?

Porque después voy a tener problemas, no soy ese tipo de personas, pero en su momento se los doy. Quiero que sepan que tuve una negociación.

¿Cuándo se negoció?

Esto se viene dando desde hace mucho tiempo, hasta que un día esa persona le dijo en estos términos: ‘hermano no te preocupes que te vas tres días al HCAM e inmediatamente te vas a la C4... Ustedes como medio de comunicación saben los problemas que hay en (la cárcel de) Latacunga...

Esos problemas ya se venían denunciando desde hace varios años...

Yo le podría decir algo, pero no me quiero meter en eso; porque yo no soy funcionaria pública; me gustaría decirle lo que yo he escuchado, de lo que me he enterado, pero no puedo hacerlo...

¿Y eso beneficia o perjudica al Gobierno?

Por supuesto que perjudica; recién me acabo de enterar de muchas cosas que hay, y me da mucha pena...

El Comité Permanente por los Derechos Humanos y el Gobierno aseguraron que su esposo tiene ciertos privilegios en esa cárcel...

No es que tiene privilegios, estaban asustados, porque sabían que se les escapó de las manos una huelga de hambre; no tiene televisión y tampoco estaba comiendo...

Circuló un audio en redes sociales en el que, al parecer, reclama falta de apoyo de coidearios...

Esa no soy yo. De hecho yo estoy (ayer) reunida aquí con algunas personas de la bancada (correísta) y me han brindado apoyo; ayer (miércoles) estuve en el HCAM afuera, acostada en el piso, y se acercaron a llevarme frazadas, comida, porque estaba en el frío, en el piso...

¿Qué le ha dicho su esposo tras salir del hospital?

Que está continuando su huelga de hambre; y estoy muy preocupada... (I)