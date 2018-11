Se revisará apelación a resolución que validó protocolo para Julian Assange

Quito -

Una vez que la jueza Karina Martínez no dio paso a la acción de protección interpuesta por el asilado en la embajada de Ecuador en Londres Julian Assange respecto a la aplicación de un protocolo, la defensa de éste, Carlos Poveda, confirmó este martes que se aceptó a trámite la apelación contra la resolución. El pedido será revisado por un Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha.

Poveda señaló que siguen cuestionando el protocolo que se le quiere aplicar a Assange en la embajada ecuatoriana. Denunció que en el último feriado se mantuvo cerrada y esto supuestamente perjudicó a su cliente en cuestiones básicas como la alimentación.

"Estamos pendientes de la apelación y vemos que debemos fundamentar precisamente para confrontar la apelación en la Corte Provincial (de Pichincha) y no hemos podido tener ningún tipo de contacto (con Assange). Antes no lo teníamos y ahora peor, porque los abogados tanto ingleses como españoles no han podido ingresar", dijo Poveda.

Según la defensa de Assange, la próxima semana ya podría darse la audiencia de apelación que han solicitado. (I)