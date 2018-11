Las dos visiones del caso Julian Assange

Quito -

Un plantón al pie de la Presidencia rechazó este miércoles que Julian “Assange no es ecuatoriano”. Lo encabezó la asambleísta Paola Vintimilla (PSC), quien busca que el Gobierno le retire la nacionalidad a este fundador de WikiLeaks que desde el 2012 está asilado en la embajada de Ecuador en Londres.

Otra manifestación se dio el mismo día y en el mismo lugar, pero de apoyo a Assange, y por seguidores del exmandatario Rafael Correa, quien le dio el asilo, que también portaron carteles a favor del exvicepresidente Jorge Glas que está en la cárcel.

El régimen actual le dio la nacionalidad a Assange y estableció un Protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica, que se mantiene vigente, pues la jueza Karina Martínez rechazó esta semana la acción de protección presentada por sus abogados.

Assange se refugió en la embajada ecuatoriana luego de que tribunales británicos ordenaron su extradición a Suecia para interrogatorios por un caso de abuso sexual.

Paola Vintimilla: Hay muchas razones para anular esa nacionalidad

Por Vicente Ordóñez

(Estuardo Vera, EL UNIVERSO)

La asambleísta socialcristiana Paola Vintimilla está empeñada en lograr que el Ecuador anule la naturalización de Julian Assange, y afirma tener documentación que demostraría que se alteraron leyes y protocolos para ese propósito en la administración de la excanciller María Fernanda Espinosa.

¿Cuál debería ser la solución a este tema una vez que se negó el recurso de protección?

Esa negativa de la jueza no debe asombrarnos, porque el protocolo que le han puesto a Assange es simplemente poner reglas en la casa donde va a vivir, reglas que la exministra María Fernanda Espinosa no las puso en su momento. Un asilado no puede interferir ni opinar sobre política de otros países.

¿El Gobierno tiene ahora los parámetros sobre los cuales podría quitarle el asilo?

En cualquier casa le tienen que poner reglas a una persona; si Assange quiere permanecer asilado, tendrá que apegarse a ese protocolo y no infringir ninguna de las 35 cláusulas que contiene; si no las cumple, entonces, se produce la causal para retirarle el asilo.

¿Cabe, en este caso, un juicio político a Espinosa?

Ese juicio político está reposando en el Consejo de Administración Legislativa hace meses (...); falta que la presidenta de la Asamblea lo ponga en la agenda.

¿Usted pedía levantar la reserva de la documentación sobre Assange, qué encontró?

Varias cosas: Una ley ad hoc para poder darle una nacionalidad jurídicamente. No tenían el peso y las razones suficientes para darle la nacionalidad y crearon un artículo 4 en el protocolo; eso ya es gravísimo.

¿Si no se observaron los protocolos, hay razones que podrían anular la nacionalidad a Assange?

Exactamente, y por eso hicimos un plantón en la Plaza Grande, para recuperar una nacionalidad que fue ilegalmente otorgada y con fines específicos de enviar a Assange a la embajada de Moscú como diplomático ecuatoriano.

¿Qué documentos posee que afiancen su pedido?

El acuerdo ministerial, la ley ad hoc, la declaración de reservado; la entrevista de Assange donde se determina que no cumple con los requisitos para entregar la nacionalidad, por ejemplo, presenta un pasaporte caducado; además en la entrevista no conocía de los símbolos patrios.

Carlos Poveda: Debería ser protocolo de seguridad, no de persecución

Por Javier González

(Carlos Granja, EL UNIVERSO)

Carlos Poveda, exjuez y presidente de Jueces para la Democracia, es abogado desde 2016 en Ecuador del hacker Julian Assange.

El Gobierno dice que el protocolo de Visitas, Comunicaciones y Atención Médica solo regula la estancia.

Estamos preocupados del nivel sancionatorio del protocolo, más allá de las reglas de conducta. ¿Cómo puede terminar el asilo con una transgresión?, ¿qué debido proceso tenemos para justificar que esa transgresión no fue culpa del señor Assange?, es más en la parte final dice que cualquier justificación quedará a cargo discrecional del Estado.

Assange dice que hay una presión internacional para que el asilo sea revisado.

Hubiera sido interesante que nos faciliten conversaciones, las notas de correspondencia que tiene Cancillería en donde se han tratado los temas de Assange. El mismo presidente (Lenín Moreno) lo dijo en una conferencia en Madrid, que Mike Pence (vicepresidente de Estados Unidos) viene con cartas de senadores republicanos y demócratas a decir que se termine el asilo.

A su juicio, ¿eso es lo que está realmente detrás?

Nosotros creemos eso. Assange por decir las cosas como se dijeron en una audiencia, sacó un comunicado Cancillería diciendo que no le va a tolerar más expresiones, aprendan a diferenciar. Estábamos en una audiencia judicial, no estaba él, en su computadora personal diciéndolo al mundo. Por ventaja pedimos autorización a la jueza, si no este rato estaba afuera (de la embajada).

¿Y de qué dependerá, del irrespeto al protocolo?

El protocolo puede ser un medio para llegar a terminar el asilo, por las situaciones que se vienen dando.

¿Analizan escenarios si es que sucede eso?

Todos los escenarios tenemos que analizar. Por eso vamos a ir a Corte Provincial, si no es favorable aperturaría camino a otro tipo de instancias. (...) Corte Constitucional no hay. Si es que el asilo termina rápido a dónde vamos. Puede ir a instancias internacionales.

¿Si Assange está incómodo, estaría dispuesto a dejar la embajada?

Siempre y cuando garanticen que no lo extraditen.

¿Y eso es un compromiso que debe asumir quién?

Reino Unido. Si usted está con la amenaza de que le van a matar afuera. Debería ser protocolo de seguridad no de persecución.

Si le retiran la naturalización, ¿qué pasa?

No pasa nada porque viene a ser australiano, asilado, como ingresó al inicio, seguirá con protección internacional. (I)