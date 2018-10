¿Cómo beneficiarse de la remisión de multas, intereses y recargos en Ecuador en el 2018?

Hasta el 28 de diciembre próximo se podrá acceder a la remisión de intereses, multas y recargos, por deudas pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI), Aduana del Ecuador (Senae), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Instituto al Fomento del Talento Humano (IFTH) y otras instituciones educativas o banca públicas, empresas públicas de servicios básicos y gobiernos autónomos descentralizados (GAD), según lo establecido en la Ley de Fomento Productivo.

SRI (multas e intereses)

Sólo aplica a deudas pendientes, a las declaraciones no realizadas con fecha de vencimiento antes del 2 de abril del 2018 (excluyendo la declaración anual de impuesto a la renta del 2017); las cuotas pendientes del RISE; y los pagos por matriculación vehicular de años anteriores al 2018.

Si el contribuyente (persona natural o jurídica) ya hizo la declaración en fechas anteriores y quedó pendiente por pagar el capital o impuesto respectivo, más intereses y multas, puede beneficiarse de esta remisión, pagando sólo el capital.

Tendrán sólo un plazo de 90 días hábiles (hasta el 28 de diciembre del 2018) los contribuyentes cuyo promedio de ingresos brutos de los tres últimos ejercicios fiscales haya sido mayor a cinco millones de dólares; además de los integrantes de los grupos económicos conforme al catastro que mantenga el SRI a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo; y los sujetos pasivos que mantengan obligaciones correspondientes a impuestos retenidos o percibidos.

El resto de contribuyentes podrá solicitar facilidades de pago, hasta por dos años, si no pudiesen cancelar el capital hasta el 28 de diciembre; pero no podrán atrasarse en los pagos mensuales, ya que el beneficio de esta remisión se perderá, si no cancelan a tiempo dos o más cuotas consecutivas.

Para acceder a esta remisión se deberá ingresar al sistema del SRI, a través de la página web: www.sri.gob.ec con su cédula o RUC y clave entregada por esa institución.

Cuando se elabore o se ingrese una declaración tardía, de forma electrónica hasta el viernes 28 de diciembre del 2018, el sistema del SRI le preguntará al contribuyente si desea acogerse a la remisión (gráfico), para lo cual se deberá haber registrado primero el valor de intereses y multas en el formulario de impuesto respectivo, y al final del envío de esa declaración sólo se considerará el pago del capital por impuestos pendientes, si los hubiera.

Para las declaraciones mensuales o semestrales de IVA en cero, o las cuotas pendientes del RISE, la remisión también aplicará siempre y cuando haya vencido su plazo antes del 2 de abril del 2018.

En el caso de valores por matrículas vehiculares no canceladas del 2017 o de años anteriores, cuando el dueño del vehículo acuda a una institución bancaria a realizar el pago, en ventanilla o vía electrónica, automáticamente le saldrá la remisión o descuento de las multas por ese atraso, siempre y cuando las pague en su totalidad hasta el 28 de diciembre próximo, o difiera hasta un año ese pago con tarjeta de crédito. Igual beneficio lo obtendrán quienes tengan vehículos con placas que terminen en los dígitos 1 ó 2, y que aún no los hayan matriculado en el 2018.

Senae (intereses y recargos)

Se beneficiarán de esta remisión las obligaciones aduaneras pendientes de cancelación hasta antes del 2 de abril del 2018.

Tendrán un plazo máximo de 90 días hábiles para pagar el capital pendiente (hasta el 28 de diciembre), los contribuyentes cuyo promedio de ingresos brutos de los tres últimos ejercicios fiscales sea mayor a cinco millones de dólares; además de los integrantes de grupos económicos conforme al catastro que mantenga el SRI a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo; y los sujetos pasivos que mantengan obligaciones correspondientes a impuestos retenidos o percibidos.

Sólo podrán solicitar facilidades de pago, de hasta dos años, el resto de contribuyentes, según se indica en el boletín número 107 de la Senae, emitido el 23 de agosto del 2018.

Para acceder a esta remisión deben ingresar al sistema Ecuapass (gráfico), a través de la página web: https://ecuapass.aduana.gob.ec/

Luego deberán dirigirse a la sección Trámites Operativos, y escoger la opción: Solicitud de remisión de intereses y recargos generados en control posterior.

Con el RUC, cédula o pasaporte el contribuyente podrá consultar si tiene cuentas pendientes de pago; y de haberlas, deberá llenar un formulario en línea por cada una de ellas para aplicar a la remisión. Si la solicitud de remisión es admitida, se generarán las liquidaciones aduaneras para luego cancelar el capital adeudado hasta el 28 de diciembre próximo.

Si el contribuyente tuviera acciones administrativas o judiciales, deberá firmar e imprimir la solicitud y entregarla en cualquier dirección distrital aduanera del país.

IESS (intereses, multas y recargos de obligaciones patronales en mora)

Esta medida beneficiará a empleadores privados, voluntarios, y microempresarios que tengan aportes en mora generados y en firme hasta el 2 de abril del 2018.

Se incluyen convenios de pago, obligaciones impugnadas, siempre y cuando presenten su debido desistimiento, así como las que se encuentren en procesos coactivos.

No se reducirán los intereses por pagos pendientes de préstamos quirografarios, prendarios o hipotecarios; ni de los aportes patronales por fondos de reserva o por el trabajo no remunerado en el hogar, entre otros.

Los porcentajes de remisión serán del 99% por pagos de todo el capital hechos hasta el 18 de noviembre del 2018; del 75% por pagos hasta el 17 de enero del 2019; y del 50% por pagos hechos hasta el 16 de febrero del 2019.

Para acceder a la remisión deben ingresar a la página web: www.iess.gob.ec

Tras escoger el perfil Empleadores (gráfico) se deberá ingresar a la opción Reducción de Intereses y acceder con el número de cédula y clave para verificar los montos que se adeudan y que se pueden beneficiar de la remisión.

ANT (intereses por impuestos vehiculares o por infracciones de tránsito)

Además de la remisión de intereses por la matrícula atrasada de los automotores, también se podrán reducir los intereses de otros impuestos o trámites vehiculares no pagados, y los intereses de las infracciones de tránsito no canceladas y emitidas antes del 2 de abril del 2018.

El plazo para pagar todo el capital de los impuestos o multas de tránsito será de 90 días hábiles y vencerá el 28 de diciembre próximo.

Para consultar si tienen multas pendientes (gráfico) y el valor de remisión deben ingresar a: https://www.ant.gob.ec/

Deberán realizar ese pago directamente en las instituciones bancarias autorizadas por los organismos de tránsito, por ventanilla o de manera electrónica.

IFTH e instituciones educativas públicas (multas, intereses y recargos)

La remisión se aplicará para los créditos educativos no pagados y que hayan generado multas, intereses o recargos, siempre que se pague el capital adeudado, o se llegue a un nuevo convenio de pago mensual.

Para acceder a este beneficio se deberá cancelar el capital pendiente en las diversas instituciones educativas y la banca públicas.

Si se requiere firmar un nuevo convenio, se deberá llenar un formulario (gráfico) que se encuentra en la página web: https://www.fomentoacademico.gob.ec/procesos-coactivos/

Empresas públicas de servicios básicos (intereses, multas y recargos por planillas)

La remisión de multas, intereses y recargos aplicará para planillas no canceladas hasta el 2 de abril del 2018.

Los servicios básicos que aplican son de agua potable, energía eléctrica y telefonía convencional sólo de empresas públicas.

El plazo para pagar todo el capital pendiente vencerá el 28 de diciembre del 2018, aunque se podría hacer un convenio de pago con un plazo máximo de hasta un año.

GAD (intereses, multas y recargos por impuestos y servicios básicos)

La remisión se aplicará sobre los intereses, multas y recargos de impuestos prediales u otras obligaciones tributarias o de servicios básicos administrados por los GAD emitidas y no canceladas hasta el 2 de abril del 2018.

El plazo para cancelar el capital de esas obligaciones pendientes será el 28 de diciembre del 2018. (I)