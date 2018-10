Sofía Espín dice que es investigada por ser 'asambleísta correísta'

El delito del que me acusan: oferta de tráfico de influencias, no existe como tipo penal, dijo este martes al conocer sobre la petición fiscal la asambleísta correísta Sofía Espín.

"Quieren manchar mi nombre pero se equivocan de persona; no he matado, no he robado, no soy estafadora, ni corrupta, peor traidora", dijo al tiempo de rechazar esta situación que calificó de infamia y que en abuso de poder violentan su derecho a la defensa y al debido proceso, ya no solo en la Asamblea Nacional, sino también desde la Fiscalía.

Aseguró que continuará defendiéndose y denunciando internacionalmente lo que está pasando en Ecuador.

Además, un grupo de simpatizantes ha creado una petición en la plataforma Change.org a favor de Sofía Espín bajo el título: Basta de Persecución Política y Mediática en contra la Asambleísta Sofía Espín Reyes.

Este martes, la fiscal general subrogante, Ruth Palacios, solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que fije día y hora para realizar la audiencia de formulación de cargos contra la asambleísta Sofía Espín, y Yadira Cadena, abogada que hace parte de la defensa de Rafael Correa en el caso Balda.

Espín y Cadena son investigadas por la visita que realizaron de forma conjunta a la agente de inteligencia Jéssica Falcón, una de las cuatro procesadas por el secuestro de Fernando Balda, hecho ocurrido en Colombia en el año 2012. (I)