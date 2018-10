Excolaborador de Fernando Alvarado niega vinculación con contratos de Secom

Quito -

Marco Antonio Bravo, exsubsecretario de Medios Institucionales de la Secretaría de Comunicación (Secom), rechazó su vinculación con varias contrataciones de esta institución que fueron observadas por la Contraloría e investigadas por la Fiscalía.

Explicó este martes que si bien la empresa Gota Azul -que producía material para los enlaces ciudadanos del expresidente Rafael Correa, conocidos como sabatinas- es de su hermano Carlos, él no tiene ninguna participación en la compañía. Aseguró que tampoco tuvo injerencia alguna en su contratación.

Señaló que el actual titular de la Secom Andrés Michelena fue administrador del contrato de Gota Azul en 2013, cuando éste se desempeñó como subsecretario de la Secom, en el gobierno de Correa.

Dijo que en 2014 Michelena habría sugerido el contrato y el entonces subsecretario Pablo Yánez (que ahora es testigo protegido de la Fiscalía) lo aprobó.

El exfuncionario, que fue uno de los principales colaboradores del prófugo exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, lamentó “el linchamiento mediático” de la prensa e insistió en que su labor “como periodista” solo era informar de la gestión del régimen.

Con respecto la consultoría con la productora Satré, Bravo relató que Alvarado pidió esa contratación para hacer mejoras en las sabatinas.

Indicó que la orden para ese contrato fue sumillada por Yánez y que él hizo el trámite administrativo para solicitar una partida para esos servicios. “Cumplí con ese pedido”, dijo en rueda de prensa.

Contó que el exasesor de la Secom Alejandro Álvarez, uno de los hombres más cercanos a Alvarado y más activos en redes sociales en contra de los opositores de Correa, firmó “con mi nombre y con mi cargo el informe económico, el informe técnico y el acta-entrega-recepcion (con Satré)”.

“Yo no he tomado un solo centavo, quiero dar la cara en libertad. No amerita una prisión preventiva”, agregó.

Al finalizar su rueda de prensa cuestionó “la cacería de brujas” desatada tras la fuga de Alvarado y la anunciada colaboración de Yánez con la Fiscalía. Se lamentó: “¿Creen que es justo que siete personas vayan a la cárcel por $ 70 mil?, ¿y el señor Yánez, que firmó todos los documentos e hizo los contratos, ni siquiera (tiene) orden de prisión?”. (I)