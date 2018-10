Manifestantes protestaron en Pittsburgh contra visita de Donald Trump

Pittsburgh -

Cientos de manifestantes protestaban este martes en Pittsburgh, contra la visita del presidente estadounidense Donald Trump a la sinagoga, donde este fin de semana último 11 personas murieron en un ataque antisemita.

Los manifestantes se congregaron en las cercanías de la sinagoga Árbol de la Vida, donde se produjo el tiroteo, con pancartas con leyendas como: "Presidente Odio, ¡fuera de nuestro estado!" y "Trump, renuncie al nacionalismo blanco ahora", en referencia a las críticas de que el mandatario no ha hecho lo suficiente para frenar los discursos de odio.

Donald Trump llegó este martes a la sinagoga acompañado de su esposa Melania, de su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner. El presidente tiene previsto encender una vela por cada una de las víctimas del tiroteo que conmocionó a Estados Unidos.

Pero, para algunas personalidades locales la visita de Trump no es bienvenida.

Un grupo de líderes judíos de Pittsburgh publicó una carta abierta en la que responsabilizaron a Trump de alentar los sentimientos nacionalistas que generaron el ataque y dijeron que hasta que no denuncie esto en forma terminante y deje de atacar a "inmigrantes y refugiados", no será bienvenido en la ciudad.

La expresidenta de la sinagoga Lynette Lederman, le dijo al mandatario el lunes que se mantuviera alejado de Pittsburgh, describiéndolo como un "proveedor de discursos de odio".

La localidad de Pittsburgh, todavía conmocionada tras haber sufrido el peor ataque antisemita de la historia reciente de Estados Unidos, enterró este martes a dos de las víctimas de la tragedia, los hermanos Cecil y David Rosenthal, de 59 y 54 años.

La visita de Trump a Pittsburgh ha generado controversia en medio del debate sobre si su virulenta retórica en los mítines de campaña y en Twitter ha sido en parte responsable de polarizar el clima político antes de las elecciones de mitad de mandato del 6 de noviembre.

Simplemente da mucha rabia que pueda ocurrir un crimen de odio así aquí y que el líder de nuestro país no denuncie el antisemitismo, no denuncie el nacionalismo blanco, no denuncie el neonazismo. Y ese es el problema", Joanna Izenson.

"Siempre va a haber antisemitismo, siempre lo ha habido, pero nunca hemos tenido un presidente de este país que no luche duro contra él, verbalmente y en todos los sentidos. Y necesita a esos partidarios y por eso no lo hace, refirió Joanna Izenson, en alusión a la base de apoyos de Trump. (I)