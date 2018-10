Esposa de Jorge Glas pide su traslado para tratar de que acabe su huelga de hambre

Quito -

En la Legislatura, junto a la bancada de asambleístas de la Revolución Ciudadana, la esposa del exvicepresidente Jorge Glas pide misericordia por su esposo que ya cumplió 10 días de huelga de hambre al interior de la cárcel de Latacunga.

Cinthya Díaz, esposa del detenido Glas, pide al gobierno tener misericordia y solicitó que se lo traslade nuevamente a la Cárcel 4, que aunque no es óptima es mejor porque al menos se garantiza su salud ya que es un lugar donde puede estar atendido por médicos, ya que dijo que su esposo "es una bomba de tiempo" por las enfermedades de que padece. De acuerdo a los defensores de Glas, el exvicepresidente sufre de hipertensión y gastritis.

Roces entre miembros de la prensa y simpatizantes de la #RC al finalizar rueda de prensa de Cinthia Diaz, esposa de @JorgeGlas quienes junto a la bancada de la #RevoluciónCiudadana nuevamente solicito misericordia para su esposo en la @AsambleaEcuador pic.twitter.com/ouKzxMt42R — Estuardo Vera (@fotoestuardo) 30 de octubre de 2018

En su intervención, Cynthia Díaz dijo que ha existido un linchamiento mediático. "Me quedé sin trabajo por presión, pero ahora no vengo a reclamar, sino a que me ayuden para que mi esposo tenga garantías por su salud".

Pidió que recuerden que el ex segundo mandatario nunca pensó salir del país, sino que fue a su casa donde fue detenido. (I)