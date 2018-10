Comisión de Asamblea recomendará sanción para Sofía Espín

Bairon Valle, asambleísta por el Guayas del movimiento Revolución Ciudadana (RC), cercano al expresidente de la República Rafael Correa, indicó este martes que todos en la Comisión legislativa que investiga un supuesto comportamiento inapropiado de la legisladora Sofía Espín, apuntan a una sanción para su coidearia, investigada por visitar a la exagente Jéssica Falcón, procesada por secuestro del activista Fernando Balda.

En este mismo caso está procesado el expresidente Rafael Correa.

La investigación busca determinar si hubo o no interferencia en la administración de Justicia. Para Valle, miembro de la Comisión, se trata de un tema que llama la atención porque es una falta que "desde mi punto de vista tiene que ser sancionada, y en eso coincidimos los tres legisladores que estamos en la Comisión".

"A todos nos llama la atención, todos creo que apuntamos hacia una sanción; pero el rato en que vamos a buscar los elementos para la sanción, nos quedamos en el aire", dijo.

El problema radica, según Valle, en que no están en condiciones de interpretar ninguna ley porque no es lo que se ha pedido, ni de inventarse una falta con una sanción que no está en la ley, aseguró.

La asambleísta Sofía Espín Reyes es investigada por una comisión de la Asamblea luego de que admitiera que visitó, el pasado 24 de septiembre, a una procesada en el caso Balda. Según la expolicía Jéssica Falcón, en declaraciones realizadas ayer, Espín junto a una abogada del equipo defensor del expresidente Rafael Correa la visitaron para presionarla y que se retracte de vincular al exmandatario en este caso sucedido en Colombia en el 2012. (I)