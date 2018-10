Defensa de exsubsecretario de la Secom espera respuesta de Fiscalía para rendir versión en caso Alvarado

Quito -

Lorena Grillo, defensa de Pablo Yánez, exsubsecretario de la Secretaria de Comunicación (Secom), reconoció este viernes la existencia de "amenazas veladas" contra su cliente, y espera una respuesta pronta de la Fiscalía para que se lo incorpore en el Programa de Víctimas y Testigos Protegidos.

Espera entregar información "altamente sensible" dentro del caso que investiga el delito de peculado, aparentemente cometido por el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, entre el 2013 y 2017. Grillo indicó que la intención de su cliente es aclarar los hechos, "poner sobre el tapete lo que es la verdad y lo que todo el mundo, la ciudadanía conoce".

Lorena Grillo, abogada de Pablo Yánez, exsubsecretario de la Secom, habla de la versión que quiere dar su cliente dentro del caso por peculado en que es investigado Fernando Alvarado. Yánez pide a Fiscalía lo incorpore al Programa de Víctimas y Testigos. @eluniversocom pic.twitter.com/aEvjFu3XQn — Santiago Molina (@santiagomolinao) 12 de octubre de 2018

Esta mañana indicó que de una revisión al expediente que existe en este caso, detectaron que las personas que han rendido sus versiones han tratado de proteger o de ocultar la información. Lo que sí parece ser -aseguró- es que todo quiere apuntar a que fue Pablo Yánez quien "administró y manejó la Secretaría de Comunicación", agregó.

"Eso es lo que buscamos desvirtuar. (..) Nuestra visión es que se está tratando de sacar a Fernando Alvarado de la escena, intentando decir que él no era la persona que tomaba las decisiones, aunque era la cabeza de la institución", señaló Grillo.

"Fue el señor Fernando Alvarado, quien fue el ministro y que además, obviamente dio las órdenes, y manejó la Secretaría de Comunicación. En esa línea será nuestra intervención", indicó Grillo. Agregó que será la Fiscalía la que investigue y la justicia la que determine si es que existe o no una responsabilidad.

"La investigación ha tomado un giro un poco extraño, de lo que uno puede revisar en el proceso. Resulta que Fernando Alvarado, que es el principal investigado en el proceso, prácticamente no ha tenido ninguna relación con la Secretaría de Comunicación, el no conocía nada, nadie le ha reportado nada, él no le preguntaba nada a nadie", cuestionó la defensora.

La defensa de Yánez también solicitó al juez que revisa el caso de peculado contra Alvarado, que señale día y hora para la recepción de su testimonio anticipado. Agregó que su cliente busca aclarar cómo ocurrieron las cosas, qué personas manejaban la Secom y quiénes daban las órdenes, las peticiones y las estrategias comunicacionales, mas no acusar a nadie de delito alguno.

La acusación contra Alvarado nace de un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en el que se señala que él inobservó en su paso por la Secom normas de la Constitución y de la Ley Orgánica del Servicio Público, y dio paso a la contratación de empresas que no cumplían con los requisitos.

Contraloría calculó un perjuicio para el Estado de $ 259.240. (I)