Exsubsecretario de Secom pide protección a Fiscalía para rendir versión en caso de peculado contra Fernando Alvarado

Quito -

Un exfuncionario de la administración de Fernando Alvarado en la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) pide al fiscal general Paúl Pérez que lo incorpore en el Programa de Víctimas y Testigos y que se le recepte su testimonio anticipado dentro de la instrucción fiscal que investiga el delito de peculado aparentemente cometido entre el 2013 y el 2017 por el entonces hombre fuerte de la propaganda del gobierno de Rafael Correa.

Ambos pedidos fueron presentados esta mañana por Pablo Yánez, exsubsecretario de la Secom, mediante su abogada, Lorena Grillo, luego de varios acercamientos con representantes de la Fiscalía. El exfuncionario público no es parte de la instrucción fiscal de 90 días en la que hasta el momento el único investigado es Alvarado.

El 9 de agosto pasado, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Silvia Sánchez, ordenó como medidas cautelares que el exsecretario de Comunicación se presente ante el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas cada 15 días y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica.

Según Grillo, la decisión de solicitar estos dos temas a la Fiscalía se tomó una vez que analizaron junto a su cliente cómo y a dónde caminaba la instrucción fiscal en este caso.

La abogada explicó que todas las personas que han rendido version, y que eran funcionarios y proveedores de la Secom, referían no haber visto nunca, no haber reportado nada, no haber entregado ningún producto, ni haber visto generar ninguna estrategia de comunicación a Fernando Alvarado y en su lugar, señaló, apuntaban a su cliente indicando que era "con él, a él o de él que recibían las órdenes".

"La verdad es que el señor (Fernando) Alvarado era quien daba todas las disposiciones en la Secom y como él mismo dice en un video de rendición de cuentas el trabajo que tiene Pablo Yánez es hacer la parte administrativa en todo este proceso. Lo que hacía es dar la estructura: darles los escritorios, las oficinas, los vehículos para movilizarse,... es decir la parte administrativa, pero en esta investigación se hace parecer que (Pablo) Yánez es el que tomaba todas las decisiones en la Secom", indicó Grillo.

En la petición entregada por la defensa de Yánez, él requiere que se le conceda la protección debida, por cuanto la información que entregará es "altamente sensible" y podría poner "en riesgo su integridad física, por la connotación legal y política que tiene el caso".

La Fiscalía señaló en la audiencia de formulación de cargos que contra Alvarado existe un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en el que se señala que él inobservó normas de la Constitución, la Ley Orgánica del Servicio Público y dio paso a la contratación de empresas que no cumplían con los requisitos.

El informe de Contraloría hablaría de que esos hechos le causaron al Estado ecuatoriano un perjuicio de más de $250.000.

Lo que pretendería entregar la defensa de Yánez a la Fiscalía en su testimonio anticipado es documentación, videos y audios referente a cómo se llevó o cómo se manejó la Secretaría de Comunicación en el período de Fernando Alvarado. Grillo aclara que esto no significa que esté haciendo ningún tipo de imputación y eso lo aclaramos.

"No nos vamos a pronunciar sobre si hay o no un peculado, eso no nos corresponde. Simplemente vamos a entregar la información y será la Fiscalía la que decide qué hace con esa información", concluyó la abogada que califica de poco creíble que un experto en comunicación como Alvarado delegue a un economista como Yánez los temas comunicacionales del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017). (I)